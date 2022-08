Le nouveau nom de Swastika Mountain est destiné à honorer le chef autochtone au lieu d’évoquer l’histoire nazie

Lorsque deux randonneurs de 19 ans ont disparu sur Swastika Mountain plus tôt cette année, une butte modeste dans une partie reculée de l’Oregon a fini par prendre de l’importance en raison de son nom offensant.

Après leur disparition, le Conseil des noms géographiques de l’Oregon a reçu trois demandes pour changer le nom du sommet de 1 219 mètres de haut (4 000 pieds) trouvé au sud d’Eugene, en Oregon, en quelque chose qui n’est pas associé au parti nazi allemand.

“Lorsque les habitants de l’Oregon ont découvert qu’il y avait une montagne à croix gammée dans leur état, beaucoup de gens ne savaient même pas que ce nom existait”, a déclaré Bruce Fisher, président du conseil d’administration.

“C’est un peu au milieu de nulle part.”

Fisher a déclaré que le conseil traite souvent les demandes du public de changer de nom si elles sont considérées comme obsolètes ou offensantes.

Dans ce cas, le conseil a réduit les idées à une seule, et il devrait prendre une décision finale en décembre pour approuver le nom de la montagne après un chef autochtone. Les deux autres propositions ont été retirées.

Le chef (Halo) Halito était un chef de tribu Yoncalla Kalapuya qui vivait dans l’Oregon dans les années 1800. (Bibliothèque de recherche de la société historique de l’Oregon)

Fisher a contacté David Lewis, professeur d’études autochtones à l’Oregon State University et membre de la tribu Grand Ronde, qui a suggéré un nom pour honorer le chef (Halo) Halito, un chef tribal Yoncalla Kalapuya d’une communauté qui vivait sur la rivière Row dans les années 1800.

Le mont Halo pourrait être le nouveau nom de la montagne dès 2023, si le plan est également approuvé par les autorités supérieures et les conseils tribaux.

2 adolescents perdus ont attiré l’attention sur la montagne

Le pic sans prétention s’est retrouvé pour la première fois sur le radar des médias en janvier.

C’est alors que deux adolescents de l’Oregon – Christian Farnsworth et Parker Jasmer – qui ont passé neuf jours disparus dans de profondes dérives ont été retrouvés après avoir creusé un SOS dans la neige.

Après que le couple ait été transporté par avion hors de la forêt nationale d’Umpqua, les gens se sont demandé comment une caractéristique terrestre de l’Oregon avait obtenu le nom d’un symbole nazi.

Le Conseil des noms géographiques de l’Oregon devrait prendre une décision finale en décembre pour approuver le nom de la montagne après le chef (Halo) Halito. Le mont Halo pourrait être le nouveau nom de la montagne dès 2023, si le plan est également approuvé par les autorités supérieures et les conseils tribaux. (Bruce Fisher/Google Earth)

Fisher, un expert en cartographie, a déclaré que l’origine du surnom est boueuse.

“Nous ne savons pas vraiment, mais nous savons que cela a commencé à apparaître sur les cartes. La carte USGS de 1935 porte le nom de Swastika Mountain”, a-t-il déclaré, faisant référence à l’US Geological Survey.

Fisher a découvert qu’il y avait un bureau de poste américain portant le même nom, ainsi qu’une offre pour créer une ville à proximité, entre 1909 et 1912 environ. Mais le bureau de poste a fermé.

“Le nom de la croix gammée vient d’une marque de bétail utilisée dans la région, mais … ce bureau de poste a fermé. Il n’y a pas vraiment de trace historique à suivre pour savoir comment cette montagne du comté de Lane tire son nom.”

La croix gammée a eu différentes significations

On pense qu’un éleveur de bétail de la région nommé Clayton Burton a marqué son bétail d’une croix gammée – des décennies avant l’utilisation du symbole par l’Allemagne nazie, ce qui l’a conduit à être assimilé au fascisme et à la haine.

Avant la Seconde Guerre mondiale, le symbole de la croix gammée avait différentes connotations – certains l’associaient même à la chance.

La croix gammée, à gauche, a été utilisée en hindou. Traditions bouddhistes et jaïns depuis des siècles. Le Hakenkreuz, à droite, était une adaptation utilisée par le parti nazi d’Hitler. (Centre d’exposition et d’apprentissage sur l’Holocauste)

Dans l’ancienne langue indienne du sanskrit, la croix gammée signifie « bien-être ».

À un moment donné dans les années 1930, les croix gammées étaient utilisées pour commercialiser tout, des fruits et de la bière au Coca-Cola, et le symbole a été trouvé dans le matériel des Boy Scouts, selon l’écrivain américain Steven Heller, dont le livre La croix gammée et les symboles de la haine a été publié en 2019.

Mais quelle que soit la signification du symbole de la croix gammée lorsque le pic du comté de Lane est devenu connu sous le nom de montagne de la croix gammée, il n’avait aucun lien réel avec l’histoire du pays.

Dans la recherche d’un nouveau nom, a déclaré Fisher, le plus grand comité de dénomination du pays cherchait quelque chose de significatif.

“Nous voulons une certaine identité ici – une identité historique. Ce sera un nouveau nom permanent”, a-t-il déclaré.

Les peuples autochtones sont “excités” par les noms

La butte en question est le territoire traditionnel des Yoncalla, qui vivaient près de Fort Umpqua, où ils ont rencontré des colons dans les années 1800 – des explorateurs aux trappeurs de fourrure de la Compagnie de la Baie d’Hudson, a déclaré l’anthropologue David Lewis, qui a passé des années à étudier l’histoire de l’Oregon et est un descendant des tribus Santiam, Takelma et Chinook.

Les écrits historiques de l’Oregon racontent qu’au 19ème siècle, il y avait un village Kalapuya dynamique où le chef (Halo) Halito vivait sur la rivière Row à proximité dans une communauté d’environ 100 membres tribaux.

Dans ses recherches, Lewis décrit comment les chefs Yoncalla ont signé un traité avec les Premières Nations Umpqua et Kalapuya et le gouvernement américain le 29 novembre 1854.

En l’espace de deux ans, le gouvernement a commencé à déplacer les tribus vers l’intérieur des terres, loin de leurs terres vers la réserve de la Grande Ronde – mais le chef Halito a refusé, disant : “Je n’irai pas dans un pays étranger”, a déclaré Lewis, qui a recherché les écrits du chef. ami de longue date et pionnier américain Jesse Applegate.

“Les autochtones sont ravis de ramener ces noms dans le paysage. Cela nous ramène en quelque sorte au centre des préoccupations”, a déclaré Lewis.

Le chef Halito est resté sur son territoire traditionnel avec le soutien de la famille Applegate, qui était importante, a-t-il déclaré.

“Il est resté fidèle à ses sentiments, et lui et sa famille ont pu rester dans leur pays.”