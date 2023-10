Le nouveau niveau de streaming sportif en direct de Max est arrivé

Depuis le week-end dernier, le diffusion en direct sélection sportive sur Max. est beaucoup plus robuste, juste à temps pour le MLB les séries éliminatoires et le NBA pré-saison, et aussi une bonne nouvelle pour les fans de hockey et de football.

Après avoir été annoncé le le 19 septembre à un communiqué de presse qui l’a présenté comme « la première fois que les fans auront accès sur les plateformes de streaming, en plus du linéaire, à [Warner Bros. Discovery’s] portefeuille de contenu sportif en direct premium, comprenant plus de 300 jeux en direct chaque année », le niveau Bleacher Report Sports Add-On a déployé son premier flux le 7 octobre.

Un communiqué de presse de Warner Bros. Discovery partagé juste avant le lancement réitérait que « le module complémentaire B/R Sports est disponible pour tous les abonnés Max pendant une période promotionnelle jusqu’au 29 février et 9,99 $ par mois par la suite. Le module complémentaire propose une gamme complète d’événements sportifs premium de la MLB, de la NHL, de la NBA, de la NCAA Men’s March Madness, des événements de football américain, et plus encore… Tous les matchs en direct diffusés sur un réseau linéaire Warner Bros. Discovery (TNT, TBS ou truTV) sera disponible sur Max via le Module complémentaire B/R Sports.

Les débuts du niveau le 7 octobre comprenaient un double match de la série de divisions de la Ligue nationale de la MLB, et de nombreux matchs de baseball en octobre sont à venir, ainsi que des matchs de pré-saison de la NBA et des matchs amicaux internationaux pour les équipes nationales de football américaines masculines et féminines. Parmi les autres faits saillants à venir, citons un programme double le 11 octobre pour la semaine d’ouverture de la LNH (les Blackhawks de Chicago contre les Bruins de Boston et les Kings de Los Angeles contre l’Avalanche du Colorado), ainsi qu’un programme double le 24 octobre pour la soirée d’ouverture de la NBA (les Nuggets de Denver contre les Los Angeles Lakers et Phoenix Suns contre Golden State Guerriers).

La programmation complète des sports en direct de B/R Sports Add-On d’octobre est accessible iciou en vérifiant la page d’accueil sur Max.