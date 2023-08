Le nouveau myPlan Unlimited Ultimate de Verizon sera lancé le 31 août pour 90 $ par mois

Verizon a dévoilé sa nouvelle gamme myPlan en mai, myPlan Unlimited Welcome étant l’option d’entrée de gamme à 65 $/une ligne/mois et myPlan Unlimited Plus à 80 $/une ligne/mois étant l’option avancée. Maintenant, il y a une étape supplémentaire, et assez intrigante en plus.

À partir du 31 août, les clients Verizon existants et potentiels peuvent également choisir le nouveau myPlan Unlimited Ultimate pour 90 $/une ligne/mois.

Le nouveau forfait comprend une connexion ultra large bande 5G illimitée, 60 Go d’allocation de point d’accès mobile (qui, selon Verizon, est « le plus proposé dans l’industrie »), 10 Go de données internationales premium non limitées, Global Choice et des SMS illimités à l’étranger et des appels dans plus de 210 pays. pays et retour aux États-Unis.

90 $, ce n’est certainement pas bon marché, mais vous obtenez beaucoup ici – par rapport à Unlimited Plus, par exemple, vous obtenez le double de l’allocation de données de point d’accès, ainsi que des avantages internationaux qui ne peuvent sûrement pas être bon marché pour Verizon : 10 Go de premium La vitesse des données internationales chaque mois est importante, sans parler des SMS et des appels illimités vers la plupart des pays ainsi que vers les États-Unis lorsque vous êtes à l’étranger.

Si vous avez plusieurs lignes, le prix diminue. C’est 90 $ pour une ligne, 80 $ par ligne pour deux, 65 $ par ligne pour trois, 55 $ par ligne pour quatre et 52 $ par ligne si vous avez cinq lignes ou plus. Veuillez noter que ces prix supposent tous que vous configurez le paiement automatique, ce qui entraîne une réduction de 10 $ par mois. Sans paiement automatique, tous les prix sont donc 10 $ plus élevés.

Comme avec les autres choix myPlan, vous pouvez ajouter des « avantages » pour 10 $ chacun : le forfait Disney (Disney+, Hulu et ESPN+), 100 Go d’allocation de point d’accès mobile, Apple One, Walmart+, Apple Music Family, Smartwatch Data & Safety. , 2 To de stockage cloud, et bien plus encore.

