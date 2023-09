Le nouveau musicien affilié à Spotify du Barça apparaîtra sur le maillot

Dans le cadre de leur accord de parrainage, le Barça et Spotify échangeront à nouveau le logo Spotify. A sa place se trouvera le logo d’un groupe célèbre.

Les Rolling Stones rejoindront les invités de la saison dernière, Drake et Rosala, sur le devant des maillots Blaugrana.

dit que l’équipe de Xavi portera ce design unique lors du prochain Clasico contre le Real Madrid.

Le Barça portera le maillot des « Rolling Stones » lors du Clasico dans le cadre du partenariat Spotify

Spotify, le sponsor du maillot de Barcelone, a fait en sorte que l’équipe porte des maillots avec des logos uniques.

Les Blaugrana ont déjà porté le maillot avec l’emblème OVO de Drake pour le premier El Clasico de la saison 2022-23.

Un kit édition spéciale avec le logo de l’album Motomami de la chanteuse et compositrice espagnole Rosala est sorti en mars. Des kits en édition limitée avec les logos des artistes ont également été produits, bien qu’ils coûtent plus cher pour les fans.

Pour le prochain Clasico en octobre, les champions de la Liga porteront un maillot en édition spéciale avec un logo rendant hommage au célèbre groupe britannique The Rolling Stones.

Le prochain album des Rolling Stones, Hackneys Diamonds, sortira dans le monde entier le 20 octobre, une semaine avant le Clasico. L’équipe catalane et Spotify auraient pour objectif de profiter de cette tendance.

Spotify annoncera bientôt un accord

Même si Mick Jagger (80 ans) et Keith Richards (79 ans) s’entendent depuis des années, les Rolling Stones restent l’un des groupes les plus vendus de tous les temps et continuent de tourner encore aujourd’hui.

Leur emblème, qui représente une langue cramoisie dépassant d’une paire de lèvres, est également devenu omniprésent dans la culture pop. Le rapport ajoute que Barcelone est sur le point de finaliser l’accord avant de faire une annonce officielle.

