Le nouveau musée d’art en papier de BIG va ouvrir ses portes dans le nord du Danemark | Actualités

Un nouveau musée consacré aux arts du papier sera inauguré dans la région du Jutland du Nord au Danemark dans les années à venir, avec une conception de réutilisation adaptative du groupe Bjarke Ingels (BIG). Les rendus conceptuels du nouveau bâtiment réimaginé du Musée des arts du papier, créé il y a six ans, ont été dévoilés aujourd’hui, accompagnés de l’approbation de son fondateur, le psaligraphe Bit Vejle.

Image reproduite avec l’aimable autorisation de BIG | Groupe Bjarke Ingels

Le projet convertit un ancien supermarché en étendant son empreinte à près de 25 000 pieds carrés et en ajoutant un auvent de toit ressemblant à une seule feuille de papier pliée qui descend pour couvrir les espaces publics vitrés bordant le périmètre.

Image reproduite avec l’aimable autorisation de BIG | Groupe Bjarke Ingels

Le papier et sa source se combinent pour draper les surfaces intérieures de la structure et l’équipe d’Ingels a déclaré que l’extérieur du bâtiment du marché sera également recouvert d’un nouvel art du papier inspiré de l’origami et régulateur d’acoustique, commandé à des artistes danois locaux en hommage à l’importance de ce support dans l’histoire de la région nordique. Un petit café est également inclus. L’annonce du projet de BIG indique qu’il obtiendra une certification DGNB Gold ou Platinum.

Image reproduite avec l’aimable autorisation de BIG | Groupe Bjarke Ingels

« L’art du papier consiste à créer des formes tridimensionnelles et des images complexes à partir d’un matériau bidimensionnel monochrome – une feuille de papier », a déclaré le fondateur de BIG, évoquant la simplicité conceptuelle. « En traitant la surface du toit comme telle – une simple feuille de papier pliée – les fonctions existantes et nouvelles sont réunies dans un geste unificateur. L’expressivité est accentuée par la clarté, la complexité naît de la simplicité. »

Image reproduite avec l’aimable autorisation de BIG | Groupe Bjarke Ingels

David Zahle, associé de BIG, explique qu’il s’agit d’un « espace unifié inspiré du papier et réalisé en bois ». Il ajoute : « De cette façon, l’ancien et le nouveau sont connectés sous un même toit. Dans le foyer et l’espace de réunion, l’ancienne structure se ressent clairement dans la nouvelle. »

Image reproduite avec l’aimable autorisation de BIG | Groupe Bjarke Ingels

Le cabinet a également récemment conçu le nouveau musée des réfugiés LUGT plus au sud, à Oksbøl, au Danemark, et a annoncé des projets majeurs à Las Vegas et sur le campus des Nations Unies à New York.