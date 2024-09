Le nouveau musée brillant de Nintendo a besoin de plus de saleté

L’inspiration pour le nouveau musée de Nintendo est venue, au moins en partie, d’une irritation constante envers Shigeru Miyamoto. À un moment donné chaque année, le Super Mario Le créateur fait une présentation à la centaine de nouveaux collaborateurs qui ont rejoint l’entreprise. Il s’agit d’une tentative d’expliquer ce qui fait de Nintendo une force créatrice.

« Je parle pendant deux heures », a déclaré Miyamoto lors d’une table ronde avant l’ouverture du musée. « Et après 20 ans, je ne veux plus le faire. »

La solution à ce problème se présente sous la forme d’un bâtiment de deux étages qui était autrefois une usine de fabrication de cartes à jouer dans la ville natale de Nintendo, à Kyoto. Il ouvre le 2 octobre, mais visiter n’est pas aussi simple que de prendre le train ; les billets ne peuvent être réservés que via un processus de sélection aléatoire. Si vous y parvenez, vous serez accueilli par une expérience qui explore plus d’un siècle d’histoire de l’entreprise, remontant à 1889, lorsque Nintendo a commencé à fabriquer des cartes hanafuda.

De l’extérieur, le musée est indescriptible, une structure grise et fade qui ne serait pas déplacée dans un immeuble de bureaux. (Ce n’est pas sans rappeler Le bureau central de Nintendo, également à Kyoto.) Mais le côté ludique devient plus apparent à mesure que l’on se rapproche. Vous êtes accueilli par une série de tuyaux de distorsion et de blocs flottants, complétés par un champignon (naturellement), à l’approche de l’entrée. À l’intérieur de la porte, il y a un quatuor de crapauds colorés, ainsi qu’une copie encadrée de La signature fantaisiste de Miyamoto.

Le rez-de-chaussée a une ambiance de parc à thème. Il existe une poignée d’expositions interactives, chacune étant censée être une version légèrement modernisée d’un ancien produit Nintendo. Nintendo a déjà fabriqué une machine à frapper, par exemple, pour que vous puissiez vous rendre dans des salons pittoresques de style japonais et frapper des balles. Il existe une version d’un jeu de plateforme Game & Watch dans laquelle vous utilisez votre ombre pour aider un personnage à franchir des failles périlleuses et un champ de tir où vous pouvez utiliser un NES Zapper pour tirer des billes de peinture virtuelles sur des cibles classiques. Super Mario ennemis. L’exposition la plus simple est simplement une salle remplie de jeux classiques, émulés via Switch Online. Il existe également une machine Love Tester (un autre produit Nintendo peu connu).

Le point culminant de l’étage est sans doute une pièce remplie de contrôleurs classiques massifs si grands que chacun nécessite deux personnes pour jouer. Afin de passer à travers Super Mario Bros. à l’aide d’un contrôleur NES de la taille d’un chèque de nouveauté, un joueur contrôle le mouvement avec le D-pad, tandis que l’autre gère la course et le saut. Si vous voulez voler Ailes de piloteil faut deux personnes pour soulever la télécommande Wii géante et l’incliner pour piloter un avion. Ces expériences sont amusantes comme on peut s’y attendre de la part de Nintendo, d’autant plus qu’elle continue d’affiner ses compétences en matière de conception d’espaces physiques. Mais je ne peux pas dire que j’ai beaucoup appris sur l’entreprise en essayant d’utiliser un énorme contrôleur N64.

L’histoire réelle se situe un étage plus haut. Pendant que vous montez dans l’escalator, vous entendrez une succession de séquences de démarrage provenant des consoles Nintendo classiques, faisant la queue dans le passé. Ici, toute la chronologie de Nintendo est présentée dans une vaste série de produits. Il y a bien sûr ces cartes à jouer originales avec leurs belles images florales, mais aussi toutes sortes de produits de ce que Nintendo appelle rétroactivement son « ère de l’exploration ». Un rapide coup d’œil montre une entreprise qui essaie de nombreuses idées pour trouver ce qui fonctionne : il y a des jeux de société de marque Disney des années 50, des talkies-walkies et des voitures télécommandées des années 60. L’entreprise fabriquait des poussettes, des vélos d’exercice, des caméscopes et sa propre version de Twister.

Ensuite, Nintendo s’est lancé dans les jeux d’arcade et a sorti sa première série de consoles domestiques avec le Color TV-Game, et le reste, comme on dit, appartient à l’histoire. Après ce succès, Nintendo a largement arrêté de créer des jeux de société sur le thème de Napoléon (je n’ai pas inventé ça, c’est réel) et s’est fermement tourné vers les jeux vidéo. C’est pourquoi la première partie de l’histoire de Nintendo constitue une partie relativement petite du musée, même si, comme il s’agit de la partie la moins connue de l’histoire de l’entreprise, cela m’a également donné envie d’en savoir plus. À partir de là, il s’agit d’une collection incroyablement détaillée couvrant le matériel que vous connaissez, du Game & Watch au Switch. Chaque section présente toutes les itérations du matériel, divers accessoires et une collection des jeux les plus remarquables (du moins selon Nintendo) qui y ont été publiés, affichés dans leurs étuis dans diverses régions.

L’entreprise ne passe pas sous silence ses échecs

L’espace est rempli de bizarreries. Il existe le Panasonic Q, une version du GameCube capable de lire des DVD ; une paire de lunettes pour la Famicom originale qui ajoutait la 3D stéréoscopique aux jeux 8 bits ; et Entraînement du visageun jeu DS livré avec une caméra pour que vous puissiez pratiquer des exercices du visage. Certaines idées semblaient en avance sur leur temps (comme le guide DS du Louvre), tandis que d’autres étaient toujours une mauvaise idée (comme le classique grincer des dents « garde-le dans ton pantalon« publicité pour la Game Boy Pocket). En tant que personne qui joue aux jeux Nintendo depuis la NES, il y a beaucoup de choses dont je n’avais jamais entendu parler, en particulier en ce qui concerne les débuts de la société. Même Miyamoto a appris certaines choses. Il a rejoint l’entreprise en 1977 mais n’avait jamais vu en chair et en os une Copilas – une gamme d’imprimantes fabriquées par Nintendo dans les années 70. «C’était quelque chose dont je n’avais entendu parler que», dit-il.

J’apprécie également que l’entreprise ne passe pas sous silence ses échecs. Il y a une section dédiée au Virtual Boy – les participants peuvent coller leur visage dans un casque mural pour profiter de l’expérience 3D complète en noir et rouge – et la zone Wii U est aussi grande que les autres expositions de consoles. Il y a même un petit espace pour les jeux mobiles comme Course Super Mario et Animal Crossing : Camp de pochequi ne semblent plus être une grande priorité.

Ce qui manque, c’est le contexte. Chaque section contient quelques petites informations, comme la technologie que Nintendo utilisait à l’époque ou l’objectif initial d’un nouveau matériel. Tu peux voir ça F-Zéro repoussé les limites de la SNES avec ses graphismes pseudo-3D ou entendre le son amélioré qui a donné Super Mario Monde des airs si mémorables. Ceux-ci sont intéressants en surface, mais en plus de présenter les choses par ordre chronologique, Nintendo laisse aux visiteurs le soin de relier les points.

Cette nature ouverte facilite l’exploration à votre rythme, mais laisse également de côté toutes sortes d’informations importantes. Les étiquettes descriptives trouvées dans un musée typique, avec quelques brefs détails sur chaque œuvre d’art, auraient été les bienvenues ici. Au lieu de cela, les objets ici parlent pour la plupart d’eux-mêmes. Il n’y a aucune indication de l’impact culturel d’aucun des produits ; une section axée sur Mario contient des copies des deux Super Mario Bros. des films sur DVD posés dans un coin, sans explication. Vous ne sauriez pas que l’un a été un échec historique tandis que l’autre a été un énorme succès.

Pire encore, il n’y a aucune mention de qui a réalisé ces œuvres importantes. Hormis la signature de Miyamoto sur la porte d’entrée, je n’ai vu aucun développeur nommé nulle part dans le musée. C’est dommage car l’entreprise abrite certains des créateurs les plus emblématiques et les plus anciens du domaine. Non seulement Miyamoto, mais aussi Takashi Tezuka, Yoshiaki Koizumi et Shiro Mouri de Super Mario notoriété; La légende de ZeldaEiji Aonuma et Hidemaro Fujibayashi de ; Traversée d’animaux la réalisatrice Aya Kyogoku ; et depuis longtemps Kirby les développeurs Shinya Kumazaki et Tatsuya Kamiyama. Il est difficile d’imaginer que beaucoup de gens connaissent mieux l’histoire de Nintendo que Smash Bros. le patron Masahiro Sakurai. Et pourtant, vous ne sauriez pas qu’une de ces personnes a participé à ces jeux influents en visitant le musée.

Les objets parlent pour la plupart d’eux-mêmes

C’est intentionnel, car Nintendo se présente comme une entreprise axée sur le produit. À l’exception de Miyamoto, son talent créatif ne fait pas l’objet de beaucoup de publicité. Et ce ne sera probablement pas un problème pour les premiers superfans qui seront présents et qui connaîtront déjà une grande partie de ce contexte. Mais cela constitue une expérience muséale étrange, qui ne donne aucune idée réelle de la façon dont ces jeux ont vu le jour ni des décisions – et des personnes – qui les ont façonnés.

Cela dit, il y a une petite section incroyablement fascinante d’anciens prototypes de matériel cachés au deuxième étage – y compris un premier concept Wii U avec deux télécommandes Wii collées de chaque côté d’une tablette – qui donne un aperçu de ce que pourrait être le musée. comme si Nintendo s’ouvrait un peu plus et montrait des produits plus que finis et réussis. Miyamoto a laissé entendre qu’il aimerait ajouter davantage de fonctionnalités similaires au musée à l’avenir. « Quand je me mets dans la perspective du consommateur, j’ai envie de voir un peu derrière les rideaux », dit-il. Nous savons déjà que ces rares vues derrière le rideau peuvent être éclairantes, comme lorsque Nintendo a révélé le prototype original 8 bits de Souffle de la nature.

Ce n’est cependant pas l’objectif principal du musée. Il s’agit plutôt de montrer la vision de Nintendo au monde extérieur, tout comme Miyamoto le fait chaque année pour les nouveaux employés. C’est particulièrement important à l’heure actuelle, alors que l’entreprise atteint un tournant critique dans son histoire. C’est une transition qui sera marquée non seulement par une transition cruciale entre les consoles, mais également par une poussée continue vers de nouveaux domaines en dehors des jeux vidéo, comme les parcs à thème et les films. Plus Nintendo grandit, plus son image semble devenir soigneusement organisée.

« Nous avons pensé que ce musée était une excellente opportunité, tant pour nos employés que pour les fans, de reconfirmer le type d’entreprise qu’est Nintendo », a expliqué Miyamoto. « Beaucoup de gens voient Nintendo comme une société de jeux vidéo. Mais ce que j’ai voulu exprimer avec ce musée, c’est que nous sommes avant tout une entreprise de divertissement.