Le nouveau mur frontalier américain est une application

Puis, en mars 2020, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont émis une ordonnance en vertu du titre 42 du code des lois américain, accélérant les expulsions, arrêtant le traitement des demandes d’asile aux points d’entrée et bloquant l’entrée des personnes sans documents de voyage valides. . Après que des avocats et des militants ont intenté une action en justice en 2021, le gouvernement a introduit des exceptions permettant aux personnes de demander l’autorisation d’entrer aux États-Unis pour des raisons humanitaires. Les personnes atteintes d’une maladie ou d’un handicap physique ou mental étaient potentiellement éligibles à une exception, tout comme celles qui n’avaient pas de logement ou d’abri sûr au Mexique, y faisaient face à des menaces de préjudice, ou avaient moins de 21 ans, plus de 70 ans ou étaient enceintes.

Des enfants migrants jouent dans un site touristique du centre-ville de Ciudad Juárez. ALICIA FERNANDEZ

Le nombre de personnes cherchant des exceptions au titre 42 a dépassé le nombre de créneaux quotidiens du CBP, et les listes d’attente créées par les organisations à but non lucratif ont augmenté et proliféré. En août de l’année dernière, il y avait plus de 55 000 personnes sur les listes d’attente d’exception du titre 42 dans différentes villes frontalières, selon une étude du Strauss Center for International Security and Law. Depuis janvier, l’utilisation de CBP One a éliminé les listes d’attente. Mais l’arriéré et les longues attentes se sont poursuivis. Les responsables mexicains et les organisations de la société civile ne suivent pas les chiffres, mais il pourrait y avoir environ 660 000 migrants au Mexique, selon les chiffres des Nations Unies cités par le commissaire par intérim du CBP, Troy Miller. Les refuges atteignent régulièrement leur capacité maximale et les délais d’attente s’avèrent longs.

Le cadre des listes d’attente était loin d’être parfait : il était susceptible d’être victime de fraude, d’extorsion et du mauvais jugement des personnes qui géraient les listes. Pourtant, c’était une politique plus humaine car c’était aux gens de décider qui était éligible à une exception, explique Thiago Almeida, chef du bureau extérieur de Ciudad Juárez pour l’Organisation internationale des Nations Unies pour les migrations, une organisation intergouvernementale qui travaille à assurer la gestion ordonnée et humaine de la migration. Avec l’application, il n’y a aucun moyen de donner la priorité à ceux qui en ont le plus besoin. « Les personnes qui ont un meilleur accès à la technologie, savent comment l’utiliser et ont accès à un Internet plus rapide ont de meilleures chances d’obtenir un rendez-vous », dit-il.

Lorsque j’ai parlé avec Strassburger en mars, il a déclaré que le CBP était en train de « tester en bêta l’application sur des personnes en situation de vulnérabilité ». Au cours des premiers mois suivant le déploiement du système de rendez-vous, les défenseurs ont rapidement identifié les problèmes qui rendaient l’application difficile ou presque impossible à utiliser.

Au début, par exemple, il n’était disponible qu’en anglais et en espagnol, excluant les migrants qui parlent le créole haïtien, les langues autochtones, etc. Les organisations travaillant avec des migrants ont également signalé de graves problèmes avec la fonction de reconnaissance faciale de l’application, qui est utilisée pour établir que le logiciel interagit avec une personne réelle et non avec un bot ou un logiciel malveillant. leurs visages.

La fonction de reconnaissance faciale a commencé à s’améliorer avec la mise à jour de CBP One fin février, explique Felicia Rangel-Samponaro, directrice de Sidewalk School, une organisation qui fournit un abri et des services éducatifs aux migrants et demandeurs d’asile à Tamaulipas. Sidewalk School travaille avec une grande population de migrants haïtiens et a dénoncé les préjugés de l’application contre cette population depuis le début. « Pendant tout ce temps, les Noirs ont été laissés pour compte [of the process], » elle dit. « C’est fou! »