Le nouveau Motorola Moto E32 arrive le 7 octobre avec Helio G37 SoC et appareil photo 50MP

Motorola a dévoilé le Moto E32 en Europe en mai avec un SoC Unisoc T606, un écran LCD HD+ 90 Hz, une triple caméra 16 MP et une batterie de 5 000 mAh. Maintenant, la branche indienne de Motorola l’a annoncé lancera un nouveau Moto E32 en Inde le 7 octobre avec des spécifications différentes.

Motorola n’a pas révélé le prix du nouveau Moto E32, mais le smartphone est déjà répertorié sur son site officiel indien avec ses spécifications complètes et ses images, ce qui suggère qu’il s’agit d’une version du Moto E22 avec un appareil photo 50MP.









Moto E22 • Nouveau Moto E32

Le nouveau Motorola Moto E32 est alimenté par le SoC Helio G37 et exécute Android 12 prêt à l’emploi. Motorola promet jusqu’à deux ans de mises à jour de sécurité Android, mais on ne sait pas combien de mises à jour de version Android il recevra.

Le nouveau Moto E32 est livré avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, et il dispose également d’un emplacement pour carte microSD dédié pour une extension de stockage jusqu’à 1 To. Le smartphone contient un écran LCD HD + 90 Hz de 6,5 pouces avec un trou perforé pour la caméra selfie 8MP. À l’arrière, il dispose d’une caméra principale 50MP reliée par une unité de profondeur 2MP. Le E22s dispose d’une caméra principale 16MP, tandis que l’E32 européen configuration triple caméra comprenant des unités primaires 16MP, macro 2MP et profondeur 2MP.









Nouveau Motorola Moto E32 avec SoC Helio G37

Le nouveau Moto E32 dispose d’une batterie de 5 000 mAh sous le capot, qui s’alimente via un port USB-C jusqu’à 10 W. Le reste des points forts du nouveau Motorola Moto E32 comprend une prise casque 3,5 mm et un lecteur d’empreintes digitales latéral. Il a un design hydrofuge et sera disponible en deux couleurs – Cosmic Black et Iceberg Blue.

Le smartphone sera mis en vente en Inde à partir du 7 octobre via Flipkart et les principaux magasins de détail.

La source