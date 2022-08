Le nouveau Motorola Edge (2022) fait surface avec la confirmation des spécifications supposées

Il y a quelques mois OnLeaks rendus partagés du Motorola Moto Edge (2022), nom de code “Dubai+”, une suite du Edge and Edge (2021). Maintenant, le leakster a divulgué des rendus officiels qui représentent mieux la conception finale (bien que la date de lancement soit encore inconnue). Parallèlement à cela, il existe des spécifications selon la rumeur.

Le téléphone serait un panneau P-OLED de 6,5 pouces plus petit avec une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 144 Hz et il y aura une caméra selfie de 32 MP à l’avant.











Motorola Moto Edge (2022), rendus officiels

Comme visible dans les rendus, la triple caméra à l’arrière mettra en vedette un module principal de 50MP avec OIS, ainsi qu’un capteur ultra large de 13MP et un capteur de profondeur de 2MP. Ni le module téléobjectif de l’Edge d’origine ni la caméra principale 108MP de l’Edge (2021) ne feront leur retour.

Au lieu d’une puce Snapdragon série 7 comme dans les itérations précédentes, le téléphone 2022 serait alimenté par un MediaTek MT6879. Cela n’a pas encore été officialisé, mais on dit qu’il a un processeur octa-core (2x Cortex-A78 + 6x A55) et un GPU Mali-G79. Celui-ci sera associé à 6/8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage. Le téléphone fonctionnera sur une batterie assez grande de 6 000 mAh avec une charge rapide non spécifiée.











Motorola Moto Edge (2022), rendus officiels

Les modèles vanille Edge sont généralement des milieu de gamme solides et à prix raisonnable. Les Edge 30, 30 Pro et 30 Fusion existants offriront des chipsets plus puissants et/ou de meilleures caméras. La série sera complétée par le prochain Moto Edge X30 Pro/Edge 30 Ultra. Eh bien, peut-être. Le X30 Pro devait être dévoilé aujourd’hui (aux côtés du nouveau Razr pliable), mais l’événement a été annulé à la dernière minute sans explication.

La source