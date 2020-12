Motorola se prépare à lancer un nouveau smartphone, mais pas avant que l’appareil ne soit certifié qu’il est sûr à utiliser par les consommateurs. Un téléphone portant le numéro de modèle XT2127-1 / XT2127-2 est apparu sur FCC, complétant ses listes TUV Rheinland et UL (Demko) du début du mois. Jusqu’à présent, nous savons qu’il aura une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 19 W et sera uniquement 4G.









Motorola XT2127-1 sur FCC

Le téléphone, appelé en interne Motorola Capri, sera livré avec des spécifications assez basiques – un écran HD + avec une encoche en forme de goutte d’eau et un chipset Snapdragon 460. La mémoire vive et le stockage seront de 4/64 Go, et il y aura quatre caméras à l’arrière, dont deux probablement d’une utilisation plutôt limitée (capteur de profondeur + objectif macro).

La grande question est de savoir quel est le nom de ce téléphone. Cela pourrait être un Moto G10 Play, mais nous pourrions également voir un nouvel appareil dans la gamme E ultra-abordable – probablement une variante plus puissante du Moto E7 Plus qui partage beaucoup de spécifications avec le Motorola Capri.

Via