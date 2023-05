Le nouveau Moto Razr fait ses débuts le 1er juin, toujours incertain du lancement aux États-Unis

Nous savons déjà que Motorola est sur le point de sortir un autre Razr pliable sur nous, mais nous n’avons pas encore appris si l’appareil sera correctement lancé aux États-Unis. Si vous voulez faire des sauts, nous venons peut-être d’avoir un indice que les États-Unis pourraient être en ligne pour voir ce téléphone.

Le compte officiel @MotorolaUS sur Twitter a retweeté, avec un bon emoji gros yeux, un tweet du compte @Moto qui taquine l’annonce du nouveau Razr le 1er juin. Bien qu’il soit tout à fait possible qu’il s’agisse simplement d’un compte associé retweetant les nouvelles, nous aimerions aime à supposer que cela confirme un lancement américain pour le Moto Razr (2023).

Malheureusement, nous attendons toujours des preuves concrètes suggérant que cet appareil amélioré et sexy arrive aux États-Unis. Je dirai que l’appareil est passé par la FCC plus tôt cette année, mais il existe de nombreux exemples d’appareils qui passent par la FCC et ne sont toujours pas lancés aux États-Unis.

Lenovérola, si vous lisez ceci, publiez le nouveau Razr ici. Il a l’air doux.