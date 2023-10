Le nouveau Mortal Kombat est désormais disponible sur Android

Mortal Kombat, actuellement à son plus haut niveau en raison de la récente sortie de Mortal Kombat 1, propose désormais un nouveau titre disponible pour Android et iOS cette semaine. Appelé Mortal Kombat : Assautce titre propose son propre scénario exclusif pour mobile, des batailles RPG, ainsi que la plupart des personnages que nous aimons tous au fil des ans.

Classé M pour les adultes (17+), je suppose que nous pouvons nous attendre à de jolis visuels dans le jeu. La bande-annonce présente quelques décès, mais peut-être plus important encore, la page de l’application sur Google Play met également en évidence les achats intégrés. Leur prix varie de 0,99 $ à 99 $, alors comme conseil à vous tous, essayez de ne pas devenir trop dépendant.

Le gameplay lui-même ressemble à Star Wars : Galaxy of Heroes. Vous constituerez une équipe, chaque membre de cette équipe étant évolutif et capable d’effectuer différents mouvements. Si c’est aussi bon que Galaxy of Heroes, alors NetherRealm Studios (les développeurs) devraient être fiers.

Je ne suis pas sûr que vous me verrez dans l’arène PVP proposée par le jeu, mais si vous le faites, allez-y doucement avec moi. Mes réflexes ne sont plus ce qu’ils étaient.