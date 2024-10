Le nouveau monde de Meghan Markle « n’attire pas beaucoup le Royaume-Uni »

Les nouvelles pitreries indépendantes de Meghan Markle ne feront pas fondre le cœur des Britanniques.

La duchesse de Sussex, qui suit actuellement un cheminement de carrière différent de celui de son autre moitié, le prince Harry, apprend que sa nouvelle stratégie visant à conserver sa marque ne fonctionnera pas.

L’auteur royal Hugo Vickers a déclaré au Sun : « Le prince Harry essaie en quelque sorte de se transformer en l’ancien prince Harry et de faire ce pour quoi il était très bon.

« Il décerne des récompenses au lieu de les accepter et parle des problèmes dont il aime parler lorsqu’il est seul.

« Quand Meghan est là, j’ai toujours l’impression qu’il dit tout ce qu’elle lui dit ou qu’elle parle.

« Elle mène le récit », a-t-il noté.

Le biographe a poursuivi : « Elle était bien sûr une actrice et donc apparaître dans une robe rouge devant l’un de ces écrans publicitaires et parler à des célébrités et tout, c’est tout à fait son monde. »

« Je ne pense pas que quoi que ce soit qu’elle fasse en ce moment va vraiment plaire aux gens au Royaume-Uni », a déclaré M. Vickers.