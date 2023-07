La ministre des Sports et de l’Activité physique, Carla Qualtrough, a déclaré qu’elle soutenait un « processus formel » d’examen des abus dans le sport, et a également parlé positivement de la lutte de l’équipe nationale féminine de football pour l’équité salariale.

« Je suis absolument déterminé à avoir un processus formel [that] est informé des traumatismes, où nous soutenons nos victimes, où nous entendons des histoires et nous apprenons autant que possible pour améliorer le système », a déclaré Qualtrough aux journalistes en Australie lors d’une visite de soutien à l’équipe féminine, qui participe à la Coupe du monde .

Qualtrough est nouvelle dans son rôle de ministre des sports, succédant à Pascale St-Onge. Elle a refusé de dire précisément quel type de processus elle soutiendrait.

« Je n’ai pas encore ma lettre de mandat du Premier ministre, donc nous allons devoir attendre et voir pour celle-là », a-t-elle déclaré.

REGARDER | La nouvelle ministre des Sports parle de l’équipe féminine canadienne : La ministre canadienne des sports proclame que « les Canadiennes méritent des chances égales » Carla Qualthrough, ministre des Sports du Canada, parle des efforts du gouvernement pour assurer l’égalité au soccer féminin canadien.

Les appels à une enquête publique sur le sport se sont multipliés après des révélations successives et des allégations d’abus dans plusieurs sports. La commission parlementaire sur la condition féminine et l’ancienne ministre des Sports, Kirsty Duncan, ont appuyé une enquête publique.

St-Onge était favorable à l’idée, mais n’avait pas détaillé sa forme exacte.

« Je me suis déjà engagé à mener une enquête nationale. C’est une question de temps », a déclaré St-Onge en mai. « J’y travaille toujours. Quand je serai prêt à l’annoncer, nous le ferons. Mais j’ai dit et répété que ce n’est pas une question de si, c’est une question de comment. »

Qualtrough, qui a précédemment été ministre des Sports de 2015 à 2017, a déclaré qu’elle cherchait à s’appuyer sur le travail effectué par St-Onge.

« Je vais travailler très dur pour restaurer cette confiance, mettre en place des mécanismes pour m’assurer que tous les athlètes sont en sécurité et soutenus et revenir vraiment à l’essentiel de la raison pour laquelle nous aimons tous le sport », a-t-elle déclaré.

Soutien à l’équipe féminine

Qualtrough a également exprimé son soutien à l’équipe nationale féminine de soccer du Canada, qui est aux prises avec un différend avec Canada Soccer, l’organisation sportive nationale, au sujet de la rémunération.

Les femmes championnes olympiques voulaient le même soutien et le même soutien avant la Coupe du monde que les hommes avant leur démonstration de football l’année dernière au Qatar. Les deux équipes veulent que Canada Soccer ouvre ses livres et explique pourquoi leurs programmes sont coupés cette année.

« J’ai une formation d’avocat des droits de l’homme, donc vous ne m’entendrez jamais dire autre chose que l’équité salariale, un salaire égal pour un travail de valeur égale. Nos femmes méritent les mêmes chances que nos hommes et nous allons nous assurer qu’elles l’avoir », a déclaré Qualtrough.

REGARDER | Accord conclu sur la rémunération du soccer féminin canadien : L’équipe féminine de football conclut un accord de salaire provisoire mais dit que le combat n’est pas terminé L’équipe canadienne de soccer féminin a conclu un accord provisoire avec Canada Soccer pour une compensation, y compris tout prix en argent de la Coupe du monde féminine. Mais ils disent qu’ils ne sont pas satisfaits des choix qu’ils ont dû faire et qu’ils continueront à se battre pour un accord global après la Coupe du monde.

L’équipe féminine a conclu une entente provisoire avec Canada Soccer plus tôt cette semaine, mais l’équipe affirme qu’il y aura d’autres négociations à l’avenir.

« Nous avons été contraints de choisir entre une rémunération et le financement requis pour organiser les camps d’entraînement nécessaires. Nous avons été contraints de choisir entre recevoir une part équitable des récompenses des succès de nos équipes aux Coupes du monde et notre engagement à l’égalité de rémunération et d’égalité traitement », a déclaré l’équipe dans un communiqué vendredi.

« Ce sont des choix que nous n’aurions pas dû faire. »

Qualtrough a qualifié l’accord de « petit pas en avant », mais a ajouté qu’elle savait qu’il y avait plus à faire.

« Nous devons tous continuer sur cette lancée, et donc je suis derrière les femmes à 110%. »