Le nouveau ministre des Finances du Royaume-Uni présente

LONDRES – Le ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, a profité de son premier lundi de travail pour annoncer que “presque toutes” les mesures fiscales annoncées par son prédécesseur seraient annulées.

Cela fait suite à des revirements majeurs au cours des dernières semaines concernant le projet du gouvernement de supprimer le taux maximal d’impôt sur le revenu et d’abandonner une augmentation prévue de l’impôt sur les sociétés de 19% à 25%.

Vendredi, la Première ministre Liz Truss a limogé son ministre des Finances Kwasi Kwarteng moins de six semaines après l’entrée en fonction du couple, semblant blâmer le chaos provoqué sur les marchés financiers par le budget qu’il a annoncé le 23 septembre.

Il comprenait des réductions d’impôts non financées prévues pour un total de 45 milliards de livres sterling (50,78 milliards de dollars), qui ont été présentées par Truss et Kwarteng comme un plan radical pour dynamiser la croissance économique atone du Royaume-Uni et ont été un élément clé de la campagne à la direction de Truss.

Cependant, les marchés ont été effrayés par une série de facteurs, notamment la perspective d’une dette publique nettement plus élevée compte tenu des subventions imminentes sur les factures énergétiques des consommateurs et des entreprises, et l’inadéquation perçue entre le resserrement monétaire actuel de la Banque d’Angleterre pour maîtriser l’inflation et le plan de relance du gouvernement. L’absence de prévisions économiques de l’Office for Budget Responsibility du Royaume-Uni a également pesé sur les marchés.

La baisse d’un an de la livre par rapport au dollar s’est accélérée et les obligations d’État britanniques, connues sous le nom de gilts, ont connu une vente spectaculaire. La Banque d’Angleterre a lancé un programme temporaire d’achat d’obligations pour soutenir le marché, qui s’est terminé vendredi, en grande partie pour protéger les fonds d’investissement axés sur le passif (LDI) – dont beaucoup appartiennent à des régimes de retraite – de l’effondrement.

Outre les effets potentiels d’une livre plus faible, le public a également été touché par la volatilité du marché, les offres de prêts hypothécaires ayant été retirées et les taux hypothécaires ayant grimpé en flèche alors que les prêteurs évaluaient les nouvelles attentes de hausse des taux.