Le nouveau ministre d’Erdogan a des marchés qui espèrent l’orthodoxie de la Turquie

Lors de la présentation de son nouveau cabinet, le président turc Recep Tayyip Erdogan nommé ancien chef de l’économie Mehmet Simsek en tant que nouveau ministre du Trésor et de l’Économie, ce qui a conduit à un certain optimisme quant au fait que le pays va maintenant se forger une nouvelle voie économique.

La livre turque a connu une dépréciation significative ces dernières années, en partie à cause des politiques d’Erdogan et de son influence sur la banque centrale du pays. Cette chute s’est accentuée depuis le second tour des élections présidentielles, glissant vers de nouveaux plus bas après la reconduction d’Erdogan.

La politique monétaire de la Turquie met actuellement l’accent sur la poursuite de la croissance et de la concurrence à l’exportation plutôt que sur la maîtrise de l’inflation. Défiant les politiques monétaires traditionnelles, Erdogan approuve la vision non conventionnelle selon laquelle l’augmentation des taux d’intérêt augmente l’inflation, plaçant la banque centrale dans un cycle de baisse des taux dans un contexte de flambée de l’inflation.

« Nous pensons que le choix de Mehmet Simsek comme nouveau ministre du Trésor et des Finances augmente la probabilité que la politique monétaire s’oriente vers une direction plus orthodoxe », a écrit Goldman dans un rapport daté du 3 juin.

Goldman Sachs prévoit que la devise a encore de la marge pour s’affaiblir davantage vers des creux plus profonds : 28 contre le billet vert en 12 mois, contre une estimation précédente de 22.

« Nous révisons nos prévisions USD/TRY à la hausse à 23,00, 25,00 et 28,00 à 3, 6 et 12 mois (contre 19,00, 21,00 et 22,00 auparavant) », ont écrit les analystes de la banque d’investissement.

Wolfango Piccoli, co-président de la société de recherche Teneo, estime que le retour de Simsek entraînera « au mieux » un réajustement partiel de la politique économique actuelle de la Turquie. Piccoli a ajouté qu’un revirement spectaculaire qui adopte une approche de politique monétaire purement conventionnelle est peu probable.

« On ne sait pas non plus pendant combien de temps Erdogan peut tolérer une position plus pragmatique sur le front économique », a-t-il déclaré dans une note de recherche datée du 2 juin. « Pour Erdogan, Simsek est l’astuce qu’il utilise jusqu’à ce que les marchés donnent un peu de répit à la Turquie ».