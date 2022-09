Le nouveau ministre de l’Intérieur reçoit une longue liste de problèmes à résoudre

Le nouveau ministre de l’Intérieur a reçu une longue liste de demandes sous la pression de s’attaquer à une montagne importante de problèmes laissés par Priti Patel.

Suella Braverman prend ses fonctions alors que la légalité de l’accord du gouvernement d’envoyer de force des demandeurs d’asile au Rwanda est examinée par la Haute Cour.

Plusieurs groupes humanitaires ont appelé la nouvelle administration à saisir l’opportunité d’abandonner l’accord, qui n’a pas encore été mis en œuvre et n’est pas juridiquement exécutoire, mais le nouveau Premier ministre Liz Truss a indiqué son soutien.

Enver Solomon, directeur général du Conseil des réfugiés, a déclaré qu’avec des temps d’attente record pour les décisions d’asile et que le gouvernement dépense des millions en chambres d’hôtel en raison d’un logement insuffisant, le successeur de Mme Patel devrait se concentrer sur la création d’un “système ordonné, humain et juste”. .

“Ce que nous avons vu ces dernières années, c’est le contraire”, a-t-il déclaré. L’indépendant.

“Au lieu de répéter encore et encore les erreurs du passé, nous exhortons notre prochain ministre de l’Intérieur à remédier aux principales lacunes d’un système d’asile qui a désespérément besoin d’être réformé.”

Mme Braverman est également confrontée à des défis importants dans d’autres domaines majeurs de la responsabilité du ministère de l’Intérieur, notamment la criminalité et la police.

Malgré les efforts de Boris Johnson pour recruter 20 000 policiers supplémentaires et l’introduction par Mme Patel de nouveaux pouvoirs en matière de droit pénal et de police, le nombre de crimes enregistrés atteint un niveau record tandis que la proportion de poursuites est à un niveau record.

Les relations entre le gouvernement et la police se sont détériorées ces dernières années en raison de la gestion de la pandémie de Covid et d’un gel des salaires récemment levé, mais avec une augmentation inférieure à l’inflation.

La Fédération de la police, qui représente les officiers de base, a déclaré qu’ils avaient subi une réduction de salaire en termes réels de 25% au cours des 12 dernières années et qu’ils étaient maintenant touchés par la crise du coût de la vie.

“Les demandes envers les policiers continuent d’augmenter et ils sont en lambeaux en essayant de combler les lacunes laissées par d’autres services publics épuisés”, a déclaré le président Steve Hartshorn. L’indépendant.

« Nous ne voulons pas seulement des paroles chaleureuses et des platitudes politiques de la part du nouveau ministre de l’Intérieur ; ils doivent prendre des mesures pour soutenir les policiers en garantissant une protection sociale efficace et une rémunération et des conditions de service équitables qui reflètent les dangers rencontrés par les policiers et tiennent compte du fait qu’ils n’ont pas accès aux droits du travail.

L’Association des surintendants de police a invité un “membre du cabinet principal” à prendre la parole lors de sa conférence annuelle la semaine prochaine, qui pourrait être le premier grand engagement public du nouveau secrétaire à l’intérieur.

Le président Paul Fotheringham a déclaré qu’il “exposerait mes principales préoccupations au nom du service”.

Priti Patel: Moments clés de son mandat de secrétaire à l’intérieur

« Les services de police excellent à intervenir là où les autres ne peuvent souvent pas, avec un engagement continu à assurer la sécurité des personnes et à protéger les communautés, quoi qu’il arrive », a-t-il ajouté.

“Le système dans lequel on nous demande d’opérer devient cependant de plus en plus difficile, et le nouveau ministre de l’Intérieur doit y remédier rapidement.”

Mme Braverman prendra en charge la mise en œuvre d’une série de nouvelles lois de protestation controversées qui ont été soutenues par Mme Patel, malgré leur défaite par la Chambre des lords en janvier.

Le projet de loi sur l’ordre public habiliterait la police à mettre des étiquettes électroniques sur les manifestants perturbateurs et à restreindre où ils vont, qui ils rencontrent et ce qu’ils font en personne ou en ligne, même s’ils n’ont pas commis de crime.

Cela ferait également du «verrouillage» – où les militants s’enferment dans des parties de bâtiments – une infraction pénale et permettrait l’interpellation et la fouille sans suspicion des manifestants à la recherche d’objets qui pourraient être utilisés à cette fin.

Le groupe de défense des droits de l’homme Liberty a exhorté le ministre de l’Intérieur à “abandonner le projet de loi sur l’ordre public” comme premier acte.

Le responsable de la politique et des campagnes, Sam Grant, a déclaré: «La protestation est un droit, pas un cadeau de l’État, mais les mesures contenues dans ce projet de loi sont conçues pour empêcher les gens ordinaires de faire entendre leur voix. Les parlementaires et le grand public ont déjà rejeté ces mesures dangereuses lorsqu’elles ont été précipitées pour la première fois dans la loi sur la police, mais le gouvernement a jusqu’à présent refusé d’écouter.

M. Grant a averti que le ministère de l’Intérieur doit “s’engager de manière significative avec les communautés qu’il dessert” dans un contexte de détérioration de la confiance du public dans la police face à la violence contre les femmes, le racisme et la misogynie.

Silkie Carlo, directrice de Big Brother Watch, a déclaré que le ministre de l’Intérieur devait « protéger le droit de manifester et abandonner les propositions ridiculement extrêmes de Patel ».

Elle a ajouté: “Nous exhorterons le nouveau ministre de l’Intérieur à donner au pays un meilleur leadership en matière de technologie, à s’assurer que la police utilise les nouvelles technologies à bon escient et à dire non aux extrêmes autoritaires comme la reconnaissance faciale en direct.”

La Criminal Justice Alliance a déclaré qu’une priorité doit être d’améliorer la confiance dans la police, en particulier parmi les Noirs.

Les membres ont appelé Mme Braverman à annuler la récente extension des pouvoirs de la police racialement disproportionnés, tels que l’interpellation et la fouille sans suspicion.

L’organisation Justice a déclaré que le départ de Mme Patel était “une chance de repartir à zéro et d’abandonner les politiques discriminatoires et conflictuelles qui ont été introduites au cours des trois dernières années”.

L’avocat Tyrone Steele a ajouté: «Le nouveau ministre de l’Intérieur doit s’attaquer de toute urgence aux cultures misogynes, racistes et homophobes qui existent dans les forces de police à travers le pays, qui ont détruit la confiance des gens dans la police, en particulier celle des minorités ethniques et des femmes. Nous appelons le nouveau ministre de l’Intérieur à adopter des politiques fondées sur des preuves qui feront la différence.

Le commissaire aux victimes pour l’Angleterre et le Pays de Galles a également appelé à ce que la culture policière soit une priorité.

Dame Vera Baird QC a appelé le nouveau ministre de l’Intérieur à «mener la charge» pour le changement, ajoutant: «Nous devons voir une approche de tolérance zéro envers les comportements abusifs, racistes et misogynes à tous les niveaux. La police doit servir le public, pas ses propres intérêts – la confiance des victimes dans la police en dépend.

“Le ministre de l’Intérieur doit également enfin faire de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles une priorité nationale de la police.”

Mme Braverman était auparavant procureure générale, mais a été critiquée pour “grave irrégularité constitutionnelle” après avoir semblé anticiper les résultats d’une enquête policière sur la violation par Dominic Cummings des lois de Covid. Elle a nié les actes répréhensibles et a repoussé les appels à la démission.

Son site Internet indique qu’elle a exercé la profession d’avocate pendant 10 ans avant de devenir députée, “spécialisée en droit de l’urbanisme et en révision judiciaire”.

En 2010, elle a été nommée au plus bas échelon du groupe de spécialistes du Trésor du procureur général et n’aurait pas dirigé d’affaires très médiatisées.

Le site Web de la circonscription de Mme Braverman indique qu’elle a défendu le ministère de l’Intérieur dans les affaires d’immigration et la Commission des libérations conditionnelles dans les contestations judiciaires des prisonniers.

“J’ai également participé à la longue enquête de Guantanamo Bay sur le traitement des détenus par les forces américaines et britanniques”, ajoute-t-il.

L’indépendant a demandé plus de détails au bureau du procureur général et au ministère de la Défense sur les travaux mentionnés, mais ses questions n’ont pas reçu de réponse.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré que Mme Braverman “a fait du travail lié à Guantanamo pour le gouvernement mais, pour une série de raisons juridiques (y compris le secret professionnel juridique), nous ne pouvons pas donner plus de détails”.