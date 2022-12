Le nouveau premier ministre de la Colombie-Britannique a secoué le cabinet cette semaine, et le député provincial de Nanaimo a fait partie du remaniement.

Sheila Malcolmson, qui était ministre de la Santé mentale et des Dépendances depuis deux ans, est maintenant ministre du Développement social et de la Réduction de la pauvreté.

Le nouveau cabinet a été assermenté le mercredi 7 décembre à Government House à Victoria par le lieutenant-gouverneur. Janet Austin.

« Je suis vraiment ravi d’assumer ce nouveau rôle dans le domaine du développement social et de la réduction de la pauvreté », a déclaré Malcolmson. “Cela va avoir des impacts énormes pour les gens de notre communauté.”

Elle a dit avoir rencontré le premier ministre David Eby le mois dernier pour parler des priorités communautaires, des projets passionnés et d’autres dossiers sur lesquels elle aimerait se concentrer. Puis, au début de cette semaine, elle a reçu un appel téléphonique du premier ministre lui demandant d’assumer un nouveau rôle au sein du cabinet.

« Je pensais vraiment que je resterais en santé mentale et en toxicomanie. Nous avons une très bonne dynamique sur de nombreux projets et il reste sans aucun doute beaucoup à faire », a déclaré Malcolmson.

Elle a parlé des défis et des réalisations pendant qu’elle dirigeait ce ministère, pendant une pandémie, alors que la toxicité des drogues augmentait et que des facteurs tels que le traumatisme renouvelé des pensionnats, par exemple, créaient des pressions sur la santé mentale. Elle a souligné de nouveaux programmes et services tels que les soins complexes, des centaines de nouveaux lits de traitement et de postes de personnel, l’expansion de l’approvisionnement sûr et l’approbation de la dépénalisation.

« Aucune juridiction n’a utilisé plus d’outils à la disposition des provinces pour essayer de sauver des vies pendant la crise des drogues toxiques », a déclaré Malcolmson. «Mais je ne peux pas dire que le travail est fait alors que nous continuons à perdre tant de vies … Donc, c’est très mitigé de cette façon. L’impératif de construire ce système de soins est encore plus fort qu’auparavant.

Son travail en santé mentale et en toxicomanie était une question de vie ou de mort, et son nouveau rôle est également urgent. Les Britanno-Colombiens qui ont perdu leur logement, par exemple, ou qui sont vulnérables pour diverses raisons dépendent de l’aide au revenu et d’autres formes de soutien. Il y a un système complexe en place pour obtenir les chèques des gens et les aider d’autres façons.

“Être maintenant ministre d’un si grand ministère de prestation de services va être un travail très différent – c’est un budget de 4,5 milliards de dollars, il a des centaines d’employés”, a déclaré Malcolmson.

Elle a des reliures sur reliures à lire et a eu sa première réunion d’intervenants le vendredi 9 décembre avec un groupe d’employeurs déterminé à embaucher des personnes handicapées. Elle a hâte de travailler sur la sécurité alimentaire et d’explorer les façons dont les membres de la communauté peuvent travailler ensemble pour obtenir de meilleurs résultats sur ce front. Et on lui a demandé de trouver d’autres moyens de réduire les coûts pour les Britanno-Colombiens et d’obtenir plus d’argent dans leurs portefeuilles.

«Là où nous pouvons ajouter des aides au revenu et où nous pouvons nous attaquer aux racines de la pauvreté, c’est une responsabilité encore plus accrue compte tenu de la [affordability] crise que nous ressentons… », a déclaré Malcolmson. «Le premier ministre Eby nous a tous demandé au Cabinet de travailler rapidement pour obtenir des résultats pour les gens, car nous savons que les gens souffrent.»

La ministre a déclaré que le premier ministre avait réuni un cabinet solide et diversifié et qu’elle était honorée d’en faire partie.

“J’ai été ravi de voir qui a traversé la scène hier et je félicite vraiment le premier ministre pour ses choix”, a déclaré Malcolmson.

Les deux autres députés de Nanaimo auront des rôles de secrétaire parlementaire. Doug Routley, député de Nanaimo-North Cowichan, est secrétaire parlementaire pour les forêts et Adam Walker, député de Parksville-Qualicum, est secrétaire parlementaire pour l’économie durable.

Il y a eu quelques changements majeurs au cabinet, le plus notable étant la promotion de Katrine Conroy au poste de ministre des Finances, en remplacement de Selina Robinson qui devient ministre de l’Éducation postsecondaire. Jennifer Whiteside succède à Malcolmson au poste de ministre de la Santé mentale et des Dépendances et Rachna Singh est la nouvelle ministre de l’Éducation et de la Garde d’enfants. Niki Sharma a été nommé procureur général, Ravi Kahlon est ministre du Logement, Bruce Ralston est ministre des Forêts, Anne Kang est ministre des Affaires municipales et Brenda Bailey devient ministre de l’Emploi.

Immédiatement après les nominations, Eby a fait remarquer que le nouveau cabinet apporte “une expérience incroyable et une diversité de perspectives” et représente une “équipe solide” face aux vents contraires de l’inflation, de l’incertitude économique, des défis en matière de soins de santé, des pénuries de main-d’œuvre, des catastrophes climatiques et d’un climat toxique. crise de la drogue.

« Les Britanno-Colombiens comprennent que nous n’allons pas résoudre tous ces problèmes très importants du jour au lendemain. Individuellement, ce sont des défis énormes; ensemble, ils nous ont tracé la voie du travail à venir », a déclaré Eby. « Les Britanno-Colombiens s’attendent à ce que nous montrions des progrès sur ces questions d’une manière qu’ils peuvent voir, ressentir et toucher dans leurs communautés – de manière très concrète. »

Un jour après que le gouvernement néo-démocrate a annoncé son cabinet, le Parti libéral de la Colombie-Britannique a annoncé son cabinet fantôme. Le caucus libéral de la Colombie-Britannique a publié un communiqué de presse qualifiant le nouveau cabinet du NPD de « surdimensionné » et déclarant que les choses ne s’améliorent pas sous le gouvernement actuel de la Colombie-Britannique.

« Notre caucus libéral de la Colombie-Britannique reste déterminé à les tenir responsables de ce manque d’action dans des domaines comme les soins de santé, l’abordabilité et la sécurité publique, tout en continuant à pousser le gouvernement à apporter des réponses audacieuses aux diverses crises auxquelles nous devons collectivement faire face », a déclaré Kevin Falcon. , chef des libéraux de la Colombie-Britannique, dans un communiqué.

