Le nouveau ministre chinois des Affaires étrangères fait l’éloge des Américains et adopte un ton amical

L’ancien ambassadeur de Chine aux États-Unis, Qin Gang, a été promu ministre des Affaires étrangères, offrant un ton plus doux et plus amical aux relations internationales.

Qin a été ambassadeur aux États-Unis pendant environ 17 mois jusqu’à sa promotion vendredi.

“Je termine mes fonctions d’ambassadeur de Chine aux Etats-Unis. Je suis arrivé en poste en 2021 à une époque de graves défis pour les relations sino-américaines”, a déclaré Qin lundi via les réseaux sociaux.

Le nouveau ministre des Affaires étrangères a déclaré qu’il s’était fait de nombreux amis aux États-Unis et qu’il était impatient de travailler à une compréhension commune dans son nouveau poste.

Il a ajouté: “J’ai été profondément impressionné par tant d’Américains travailleurs, amicaux et talentueux que j’ai rencontrés.”

L’ancien ambassadeur a raconté son temps passé à ce poste, réfléchissant à son voyage dans 22 États différents et rencontrant des hommes d’affaires, des politiciens, des agriculteurs et des universitaires américains.

“Ce qui est passé n’est qu’un prologue. À l’avenir, je continuerai à me soucier et à soutenir la croissance des relations sino-américaines, à encourager le dialogue, la compréhension mutuelle et l’affinité entre les deux peuples, à œuvrer pour le respect mutuel, la coexistence pacifique et la coopération gagnant-gagnant entre nos deux pays, et déployer mes efforts pour le bien-être des deux peuples et pour la paix, la stabilité et le développement dans le monde”, a déclaré Qin.

Le ton de Qin et ses priorités déclarées en tant que ministre des Affaires étrangères sont une évolution notable dans un pays qui a toujours adopté un ton défensif en référence aux tensions avec les États-Unis.