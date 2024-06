Le nouveau ministre chinois de la Défense déclare que les séparatistes taïwanais seront « réduits en morceaux » et s’en prend aux Philippines lors d’un forum international

La participation de Dong au forum de haut niveau sur la sécurité intervient six mois après son nouveau mandat et deux semaines après l’investiture du dirigeant taïwanais William Lai Ching-te, un homme que Pékin a qualifié de « fauteur de troubles » et de « destructeur de la paix entre les deux rives du détroit ».

Dong a déclaré que Pékin était déterminé à une « réunification pacifique » avec Taiwan, mais que cette perspective était « compromise par les séparatistes taïwanais et les forces extérieures ».

Lorsqu’on lui a demandé si les exercices majeurs de l’Armée populaire de libération après l’investiture de Lai avaient montré que Pékin était réellement intéressé par une réunification pacifique, Dong a accusé les séparatistes taïwanais de « modifier unilatéralement le statu quo ».

Le discours d’investiture de Lai « a révélé leur ambition » de rechercher l’indépendance, a-t-il ajouté.

Dong ne faisait pas directement référence aux États-Unis, mais il ne faisait aucun doute que Washington était la « force extérieure » qu’il accusait de « mettre Taiwan en danger » et de créer des troubles en mer de Chine méridionale sous prétexte de « liberté de navigation ».

« Nous ne permettrons pas que l’hégémonie et la politique de puissance nuisent à la région Asie-Pacifique. Nous ne permettrons pas non plus que des conflits géopolitiques, des guerres froides ou des guerres chaudes s’introduisent dans la région Asie-Pacifique. Nous ne permettrons pas non plus à un pays ou à une force de créer la guerre et le chaos ici », a déclaré Dong.

Les États-Unis, comme la plupart des pays, ne reconnaissent pas Taïwan comme un État indépendant mais s’opposent à toute tentative de s’en emparer par la force et s’engagent légalement à fournir des armes pour l’aider à se défendre.

En ce qui concerne les relations militaires sino-américaines, Dong a déclaré que la position de la Chine était « cohérente et claire » et qu’elle était « ouverte aux échanges et à la coopération », mais que cela nécessitait des efforts de la part des deux parties.

« À notre avis, c’est parce que les deux armées ont des différences qu’il y a un plus grand besoin de communication. Même si nous avons des voies de développement différentes, nous ne devons pas poursuivre la confrontation les uns avec les autres », a déclaré Dong.

Vendredi, Dong et son homologue américain Lloyd Austin ont eu une rencontre face à face rare – une réunion que Pékin a qualifiée de « positive, pratique et constructive ».

Même si les États-Unis n’ont aucune revendication territoriale dans les eaux contestées, ils sont déterminés à défendre la liberté de navigation dans la mer de Chine méridionale et à soutenir leurs alliés, dont les Philippines.

Les vastes revendications de Pékin sur la voie navigable chevauchent celles des Philippines, du Vietnam, de la Malaisie et de Brunei.

Dong a déclaré que la paix était « vitale » pour la prospérité de la région et que les pays de la région ne devraient « pas permettre que les différends ou les divergences fassent obstacle au développement et à la coopération ».

« Grâce aux efforts concertés déployés par les pays de la région, la mer de Chine méridionale a connu une stabilité globale », a déclaré Dong.

Néanmoins, « un certain pays enhardi par des puissances extérieures » a « rompu les accords bilatéraux et ses propres promesses, fait des provocations préméditées et créé de faux scénarios pour tromper le public ».

« Cet acte mettra en danger la sécurité et la stabilité de la région et finira par se retourner contre lui », a déclaré Dong, faisant apparemment référence aux Philippines.

« Nous espérons que ce pays pourra revenir sur la bonne voie du dialogue et de la consultation, et travailler avec d’autres pays de la région pour faire de la mer de Chine méridionale une mer de paix, d’amitié et de coopération. »

La Chine a rejeté en 2016 une décision internationale selon laquelle ses revendications territoriales et maritimes n’avaient aucun fondement juridique et a continué à construire des avant-postes sur les îles et atolls qu’elle contrôle.

Dong a déclaré qu’il espérait que le forum contribuerait à la stabilité régionale, plutôt que de devenir un match de « lutte » verbale.

Interrogé sur le discours de Dong, un responsable américain, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré : « Chaque année depuis trois ans, un nouveau ministre chinois de la Défense vient à Shangri-La. Et chaque année, ils prononcent un discours en totale contradiction avec la réalité du monde. [People’s Liberation Army’s] activité coercitive dans toute la région. Cette année n’était pas différente. »

Bonnie Glaser, directrice générale du programme Indo-Pacifique du German Marshall Fund, a déclaré qu’il y avait un « énorme écart » entre les paroles et les actes de la Chine, reflétant un « problème de longue date ».

« [Dong’s] La performance ici est similaire à la performance de la Chine au sein de la communauté internationale. Pas de respect des règles, pas de respect du droit international», a déclaré Glaser, soulignant son refus de répondre à certaines questions.

Concernant les principaux points chauds de la Chine, Glaser a déclaré que les remarques de Dong sur Taiwan étaient « très pointues », mais qu’il n’y avait rien de nouveau en mer de Chine méridionale.

Mais le colonel Cao Yanzhong de l’APL a déclaré que Dong devait donner une explication détaillée de la position de Pékin parce que Lai mettait à l’épreuve les résultats de Pékin, posant ainsi un « réel danger ».

«Je pense que tout le monde devrait le reconnaître… Le risque est bien réel, mais les autorités du Parti démocrate progressiste le cachent et le minimisent auprès des habitants de l’île. Cette approche fait en réalité que le peuple taïwanais n’est pas vraiment conscient du risque de guerre dans le détroit », a déclaré Cao.

Cao a déclaré que le discours de Dong reflétait l’approche de « sécurité commune » de Pékin tandis que les États-Unis poursuivaient « la sécurité des blocs ».