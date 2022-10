Le nouveau ministre britannique des Finances annule davantage de plans Truss et annule les réductions d’impôts

Le chancelier de l’Échiquier Jeremy Hunt a abandonné les plans de réduction des impôts et a signalé que les consommateurs supporteraient davantage l’augmentation des prix de l’énergie à partir d’avril prochain, alors qu’il a présenté un ensemble de mesures pour maîtriser les finances publiques.

Hunt a déclaré que les réductions d’impôt sur le revenu que le gouvernement avait prévues seraient suspendues indéfiniment, et il a annulé les plans visant à réduire les taux d’imposition des dividendes et à supprimer les taxes sur l’alcool.

Les mesures renversent davantage le programme de croissance du Premier ministre Liz Truss, qui a provoqué une vente massive d’actifs britanniques après son dévoilement par son chancelier de l’époque, Kwasi Kwarteng. Truss a licencié Kwarteng vendredi et a nommé Hunt après que les investisseurs ont abandonné la livre et les obligations du gouvernement britannique.

En incluant la décision antérieure de Kwarteng d’annuler un cadeau d’impôt sur le revenu de 2 milliards de livres sterling aux plus hauts revenus, le revirement du mini-budget s’élève à 32 milliards de livres sterling. Cependant, cela pourrait ne pas suffire car l’estimation officielle du trou noir dans les finances publiques est estimée à environ 70 milliards de livres sterling.

Hunt donnera plus de détails à la Chambre des communes à 15h30 à Londres lundi. Il a également l’intention de présenter un plan budgétaire complet le 31 octobre.

Depuis qu’il a pris la tête du Trésor il y a trois jours, il a décrit une approche budgétaire radicalement différente de celle de Truss, affirmant que les impôts devraient augmenter et que les dépenses devraient être réduites. Cela faisait partie d’une tentative visant à empêcher de nouvelles augmentations punitives des coûts d’emprunt du gouvernement britannique, mais elles vont à l’encontre des promesses faites par Truss lors de la campagne à la direction du Parti conservateur.

Truss a déjà été contrainte à une série de demi-tours depuis que les investisseurs ont abandonné la livre et les cochettes après son appel à 45 milliards de livres sterling (50 milliards de dollars) de réductions d’impôts non financées. Elle a licencié Kwarteng et abandonné les projets de gel de l’impôt sur les sociétés et de réduction du taux d’imposition maximal.

Bloomberg Economics calcule qu’il y a un trou budgétaire allant de 28 à 50 milliards de livres sterling à combler, selon le rythme de la baisse de la dette.