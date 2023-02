Le nouveau ministère « place la science au cœur du gouvernement »

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

La création d’un nouveau département gouvernemental axé sur la science a été bien accueillie par les experts de tout le secteur.

De nombreux scientifiques britanniques réclamaient un département dédié depuis plusieurs années et affirment que l’annonce place la science au cœur du gouvernement.

Downing Street a déclaré que le fait d’avoir un seul département axé sur la transformation des innovations scientifiques et techniques en solutions pratiques et applicables contribuera à faire en sorte que le Royaume-Uni soit l’économie la plus innovante au monde.

Le nouveau ministère de la Science, de l’Innovation et de la Technologie sera le moteur de l’innovation qui fournira des services publics améliorés, créera de nouveaux emplois mieux rémunérés et fera croître l’économie, a-t-il ajouté.

Michelle Donelan a quitté la culture pour être nommée secrétaire d’État du nouveau département.

Le Dr Tim Bradshaw, directeur général du Russell Group, une association de 24 universités de recherche publiques, a déclaré: «La décision de créer un département dédié à la science, à l’innovation et à la technologie reconnaît la valeur de notre secteur et son importance pour la croissance de l’économie, la création emplois et résoudre des défis majeurs tels que la sécurité énergétique, les inégalités et le zéro net.

Sir Adrian Smith, président de la Royal Society, a déclaré: “Un département dédié à la science, à l’innovation et à la technologie et un secrétaire d’État avec un siège au Cabinet est un signal clair que la recherche et l’innovation sont au cœur de la productivité et de la croissance du Premier ministre. ordre du jour.

«La Royal Society réclame depuis longtemps un tel poste au niveau du Cabinet.

« La première tâche de Michelle Donelan doit être de s’associer à Horizon Europe et à d’autres programmes scientifiques de l’UE.





Nous entrons dans une nouvelle ère passionnante alimentée par la science, l’ingénierie et la technologie à un moment où de grandes opportunités et des choix importants s’offrent au pays. Tom Grinyer, de l’Institut de physique

“Ces programmes soutiennent une collaboration internationale exceptionnelle et sans en faire partie, nous sapons l’ambition déclarée du Premier ministre pour le Royaume-Uni d’être à la pointe de la science et de la technologie à l’échelle mondiale.”

Commentant la création du nouveau département, Tom Grinyer, directeur général de l’Institut de physique, a déclaré: “Le nouveau département des sciences, de l’innovation et de la technologie avec un siège au Cabinet est une très bonne nouvelle pour le Royaume-Uni et place la science et l’innovation exactement là où ils devraient être – en plein cœur du gouvernement.

“Nous entrons dans une nouvelle ère passionnante alimentée par la science, l’ingénierie et la technologie à un moment où de grandes opportunités et des choix importants se présentent au pays.”

Alors que le professeur Dame Anne Johnson, présidente de l’Académie des sciences médicales, a déclaré que placer la science au cœur du gouvernement “est une étape importante dans la réalisation des ambitions du Royaume-Uni de devenir une superpuissance scientifique”.

Stian Westlake, directeur général de la Royal Statistical Society, a déclaré qu’il était encourageant de voir la science, la technologie et l’innovation représentées au sommet de la politique britannique.