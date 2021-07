Le nouveau Microsoft Store présente un inconvénient majeur

Le Microsoft Store remanié est l’une des nouvelles fonctionnalités clés de Windows 11. Parallèlement à une refonte visuelle complète, il comprendra désormais une gamme beaucoup plus large d’applications, y compris celles que vous trouverez habituellement sur Android via l’Amazon Appstore.

Les fabricants de logiciels sont également beaucoup plus incités à produire des applications spécifiquement pour le Microsoft Store. Les développeurs pourront fournir des applications au format Win32 (toujours le plus populaire) et garder la majorité de l’argent gagné pour eux-mêmes.

En conséquence, de nombreuses nouvelles applications continuent d’être annoncées pour le Microsoft Store. Le navigateur Edge est parmi les derniers, rejoignant Zoom, OBS et Adobe Acrobat Reader. Il n’est pas étonnant que nous ayons écrit un article peu de temps après l’annonce de Windows 11, expliquant comment le nouveau Microsoft Store a pris un départ prometteur. Bien que ce soit toujours le cas, il y a une mise en garde clé dont les gens devraient être conscients. Pas de mises à jour centrales via le Microsoft Store sous Windows 11 Dans le documentation officielle du Microsoft Store pour les développeurs de logiciels, Microsoft révèle quelque chose qui peut être une source de préoccupation. Pour toutes les applications Win32 mises à disposition dans le Store, il est de la responsabilité des développeurs de les maintenir à jour en utilisant leurs propres méthodes. C’était le cas avant la sortie de Windows 10, mais cela signifie qu’il incombe aux utilisateurs individuels de vérifier si des mises à jour sont disponibles – Windows 11 ne les téléchargera pas automatiquement. Revenir à la routine de vérification régulière sera important, sinon vous risquez d’exécuter des applications obsolètes avec des failles de sécurité connues. Bien entendu, cela ne s’applique qu’à un petit pourcentage du total des applications disponibles via le Microsoft Store. Chacun d’eux est indiqué par une balise « Fourni et mis à jour par » sous son titre, comme vous pouvez le voir ci-dessous.



Image : Microsoft

Cela n'invalide pas tout le bon travail accompli par Microsoft pour rendre le Store plus attrayant sur Windows 11. Cela souligne simplement l'importance pour chacun de s'assurer que ses applications sont à jour. La sécurité de votre ordinateur portable ou PC en dépend. Une version de cet article a été initialement publiée en allemand sur notre site partenaire, PC-Welt.