Le nouveau Microsoft Flight Simulator sera beaucoup plus petit

Les précommandes sont désormais ouvertes pour Microsoft Flight Simulator 2024 via le Microsoft Store. Le prochain volet de la franchise sortira sur Xbox et PC le 19 novembre, avec des mises à jour qui incluent de nouveaux avions comme des montgolfières et une simulation de la Terre plus réaliste. Mais la mise à niveau la plus bienvenue pourrait être une taille d’installation beaucoup plus petite.

La version actuelle de Simulateur de vol Microsoft nécessite plus de 130 Go de stockage, mais cela ne concerne que la version de base du jeu. Les joueurs peuvent améliorer leur expérience en téléchargeant des avions supplémentaires ou en installant des mises à jour du monde qui apportent plus de détails sur les paysages et les aéroports locaux, mais cela peut engloutir encore plus de stockage. Ceux qui jouent sur la Xbox Series S, qui n’offre aux joueurs que 364 Go de stockage, pourraient potentiellement voir la quasi-totalité de cet espace disparaître sur un seul jeu.

Microsoft indique que la taille d’installation pour MSFS 2024 a été réduit à « environ 30 Go » en « exploitant la dernière technologie de streaming dans le cloud » et en « diffusant dans les zones les plus détaillées qui ne sont nécessaires que pour votre trajectoire de vol ». Le jeu ne demandera plus aux joueurs de télécharger de lourdes mises à jour du monde, mais pas au prix d’une dégradation de l’apparence du jeu. Ces données seront plutôt diffusées à la demande avec des graphismes en haute résolution échangés lorsque les joueurs s’approcheront de points de repère comme les aéroports et les villes.

Microsoft Flight Simulator 2024 décrira avec précision comment les montgolfières se gonflent et volent. Image : Microsoft

Les pilotes en herbe ne peuvent toujours pas utiliser Simulateur de vol 2024 Le jeu est un moyen d’obtenir leur licence, mais il introduit un nouveau système de carrière qui imitera une carrière dans l’aviation. Les joueurs commencent par prendre des cours de pilotage qui incluent davantage de procédures préalables au vol, comme la planification d’itinéraire en fonction des prévisions météorologiques. Au fur et à mesure que leurs compétences s’améliorent, ils pourront occuper des emplois tels que des missions de recherche et de sauvetage, de lutte contre les incendies aériens et des vols commerciaux, avant de gagner suffisamment d’argent virtuel pour démarrer et gérer leurs propres entreprises dans le jeu, ce qui comprend l’entretien d’une flotte privée.

De nouveaux avions arrivent à MSFS 2024 Le jeu comprend le Boeing 747-400 LCF Dreamlifter, une variante personnalisée de l’avion que Boeing utilise pour fabriquer le 787. Pour les pilotes qui préfèrent quelque chose de moins stressant que de faire voler des pièces d’avion dans un monde simulé, le jeu proposera des montgolfières propulsées par une « simulation de corps souple » réaliste. En allumant les brûleurs, les ballons se gonfleront et gagneront de l’altitude.

Amélioration des détails du sol Microsoft Flight Simulator 2024 Cela affectera également où et comment certains avions peuvent atterrir. Image : Microsoft

Microsoft Flight Simulator 2024 sera disponible en plusieurs éditions, dont le prix varie de 69,99 $ à 199,99 $ selon le nombre d’avions et d’aéroports inclus. L’édition standard sera également disponible via Xbox Game Pass dès le jour du lancement.

Ceux qui jouent à la version précédente du jeu depuis quatre ans auront la possibilité de mettre à profit leurs compétences de pilotage en gagnant un salaire simulé, et MSFS 2024 Cela leur permettra potentiellement de libérer de l’espace de stockage afin qu’ils puissent essayer un autre jeu.

