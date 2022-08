Le nouveau Meyers Manx 2.0 électrique est vraiment cool

Créé à l’origine en 1964 par Bruce Meyers, le buggy Meyers Manx basé sur Volkswagen est l’un des véhicules les plus emblématiques à avoir orné cette terre. Au fil des ans, il y a eu de nombreuses itérations officielles de la société Meyers Manx, qui a produit le buggy jusqu’en 1971 et a été refondée en 2000, ainsi que d’innombrables copies et voitures en kit. En 2020, la marque a été achetée par le capital-risqueur Phillip Sarofim, et la société remaniée a dévoilé lundi sa première toute nouvelle création : The Meyers Manx 2.0 Electric.

Le Manx 2.0 est le premier véritable nouveau véhicule de Meyers Manx en près de 60 ans, et comme vous pouvez probablement le voir d’après son nom, il est entièrement électrique. Fondamentalement, le nouveau buggy est évidemment toujours un Manx, mais il a quelques mises à jour de style radieuses grâce à Freeman Thomas, qui a conçu des voitures comme l’Audi TT, le Panoz Roadster et la Volkswagen New Beetle d’origine. Il y a une nouvelle prise d’air à l’avant qui singe la forme du pare-broussailles, et les évasements d’ailes de la carrosserie ont été subtilement resculptés. La forme de la cuve inférieure du Manx cache très bien la batterie et les autres nouveaux composants. Les changements les plus importants se situent à l’arrière, le Manx 2.0 recevant de nouveaux feux arrière à LED ovales et un pare-chocs solide au lieu du moteur exposé du Manx normal. Il y a un tout nouveau toit rigide, et l’intérieur a un tableau de bord simple avec un grand compteur de vitesse rond de style rétro et un éclairage cool.

Chaque version du Manx 2.0 utilise une paire de moteurs électriques montés à l’arrière, chacun alimentant l’une des roues arrière, et les freins, le train d’engrenages, l’onduleur et le moteur sont tous logés dans une seule unité. Le buggy a une suspension arrière indépendante, des freins à disque aux quatre coins avec freinage régénératif pour les freins arrière, une direction assistée électrique et un frein d’urgence électrique. Une batterie de 20 kilowattheures offrant une autonomie de 150 miles est la configuration de base, tandis que la batterie optionnelle de 40 kWh offre une autonomie de 300 miles. Meyers Manx n’a pas donné de spécifications de performances pour le modèle de base, mais le Manx de 40 kWh a 202 chevaux et 240 livres-pied de couple et atteindra 60 mph en environ 4,5 secondes. La charge rapide CC jusqu’à 60 kW sera facultative, et le Manx est livré en standard avec un chargeur embarqué de 6 kW.

Meyers Manx indique que les 50 premières unités du Manx 2.0 seront livrées aux clients en 2023 dans le cadre du programme Meyers Manx Beta, les propriétaires aidant à donner leur avis sur les voitures à l’équipe de développement. La production complète débutera en 2024, la société s’associant à un fabricant américain inconnu pour produire le Manx 2.0 en Californie. Le prix n’a pas encore été annoncé, mais les clients intéressés peuvent demander des précommandes après que la voiture aura fait ses débuts complets le 19 août lors de la Monterey Car Week. Oh, et au cas où vous seriez nerveux à l’idée qu’une marque légendaire comme celle-ci soit récupérée et remaniée par un entrepreneur, ne le soyez pas. Sarofim possède l’une des plus belles collections de voitures du marché, notamment la Lancia Stratos Zero, l’Isdera Commendatore 112i et l’Aston Martin Bulldog récemment restaurée.