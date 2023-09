Le Nouveau-Mexique suspend le transport ouvert et dissimulé à Albuquerque : ce qu’il faut savoir

La gouverneure du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham, a signé vendredi une ordonnance de santé publique d’urgence, suspendant pendant 30 jours les lois autorisant le port ouvert et dissimulé d’armes à feu à Albuquerque.

Le commande, qui prend effet immédiatement, est une réponse aux récents cas de violence liée aux armes à feu dans et autour de la ville. Grisham a spécifiquement mentionné les coups de feu qui ont fait un garçon de 11 ans mort et une autre femme blessée mercredi après avoir été abattus dans leur véhicule lors d’un incident apparent de rage au volant alors qu’ils quittaient un match de baseball.

« Comme je l’ai dit hier, le temps des mesures standard est révolu », a déclaré Grisham, un démocrate, dans un communiqué de presse accompagnant l’ordonnance de vendredi. « Et quand les Néo-Mexicains ont peur de se retrouver dans la foule, d’emmener leurs enfants à l’école, de quitter un match de baseball – quand leur droit même à l’existence est menacé par la perspective de violences à chaque instant – quelque chose ne va vraiment pas. »

Grisham a déclaré jeudi la violence armée comme une urgence de santé publique dans un décret.

La gouverneure du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham, est photographiée à Albuquerque le 3 novembre 2022. Grisham a signé vendredi une ordonnance sanitaire d’urgence qui interdit temporairement le port d’armes à feu ouvertes et dissimulées dans la ville et son comté environnant.

SAUL LOEB/AFP via Getty



Où les armes à feu ouvertes et dissimulées ont été interdites

L’ordonnance ne s’applique qu’aux villes atteignant un certain seuil de taux de crimes violents. Cela inclut les villes ou les comtés où 1 000 crimes violents ou plus pour 100 000 habitants ont eu lieu chaque année depuis 2021 et où 90 visites aux urgences liées aux armes à feu pour 100 000 habitants ont eu lieu entre juillet 2022 et juin de cette année.

Pour le moment, seuls Albuquerque et le comté de Bernalillo environnant atteignaient ce seuil.

Le personnel de sécurité agréé et les agents chargés de l’application des lois ne sont pas inclus dans l’interdiction temporaire. Les citoyens privés qui disposent d’un permis de port d’armes à feu sont également toujours libres de posséder leurs armes sur une propriété privée, lit-on dans l’arrêté, y compris dans un stand d’armes ou dans un magasin d’armes.

En vertu de la loi du Nouveau-Mexique, tout citoyen âgé de 19 ans ou plus peut porter ouvertement une arme à feu chargée sans permis, et les personnes titulaires d’un permis sont autorisées à porter jusqu’à une arme à feu dissimulée. Les lois sur les armes à feu dans d’autres régions de l’État ne seront pas affectées par l’ordonnance de vendredi.

Ce que disent les républicains de l’État

Les lois sur la sécurité des armes à feu suscitent souvent d’intenses débats politiques, et les représentants de l’État républicain du Nouveau-Mexique n’ont pas perdu de temps pour exprimer leur mécontentement face à la dernière ordonnance de Grisham.

Représentant de l’État du GOP Tanya Mirabal Moyaqui représente le 7e district du Congrès du Nouveau-Mexique, a écrit sur X, anciennement Twitter, que le gouverneur démocrate avait « atteint un nouveau niveau » en réponse à l’interdiction temporaire.

« Il est logique de supprimer les DROITS des citoyens respectueux de la loi pour contrôler les criminels », a écrit Moya. « Je suis sûr que les criminels vont simplement s’aligner. »

Représentant de l’État John Blocqui représente le 51e district, a qualifié l’ordonnance de « destituable » sur son compte X.

« Extrémiste [Grisham] a signé aujourd’hui illégalement une ordonnance interdisant à TOUS les résidents d’Albuquerque d’avoir leur droit constitutionnel de porter une arme à feu, soit dissimulé, soit ouvertement, en violation des constitutions, des lois et des statuts de l’État et du gouvernement fédéral », a écrit Block.

Dans une déclaration partagée avec Semaine d’information, Steve Pearce, président du Parti républicain du Nouveau-Mexique, a également qualifié l’ordre de Grisham d’illégal, faisant écho au sentiment selon lequel les restrictions n’empêcheront pas les criminels de l’État de se procurer des armes à feu.

« Cette ordonnance supprime la protection des propriétaires d’armes respectueux de la loi au Nouveau-Mexique, les laissant ainsi que leurs familles vulnérables dans une ville où les crimes violents sont les plus nombreux », a déclaré Pearce. « Comment cela peut-il avoir un sens?

« Les criminels dangereux ne seront pas affectés par l’ordre du gouverneur et continueront de s’attaquer à des cibles vulnérables », a-t-il poursuivi. « Ceux qui seront touchés sont les nombreuses femmes et mères responsables, porteuses d’armes, qui se retrouveront sans défense et incapables de se protéger elles-mêmes et leurs enfants. »

Grisham a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse vendredi qu’elle s’attend à ce que les nouvelles restrictions « me posent des défis incroyables en tant que gouverneur et en tant qu’État » et qu’elle s’attend à des contestations judiciaires contre l’ordre de son administration.

« Je salue le débat et la lutte sur la manière de rendre les Néo-Mexicains plus sûrs », a ajouté le gouverneur, selon un rapport de l’Associated Press.

Quels sont les taux de violence armée au Nouveau-Mexique ?

Selon le programme de déclaration uniforme de la criminalité du FBI, le Nouveau-Mexique avait un taux de crimes violents presque deux fois plus élevé que la moyenne du pays en 2021, avec environ 778 incidents pour 100 000 habitants, contre 398 incidents pour 100 000 habitants à l’échelle nationale.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont également classé le Nouveau-Mexique comme ayant l’un des taux de mortalité liée aux armes à feu les plus élevés des États-Unis. En 2021, l’État a connu 27,8 décès liés aux armes à feu pour 100 000 habitants. Cela le place au troisième rang du classement de l’agence, derrière le Mississippi (33,9 pour 100 000) et la Louisiane (29,1 pour 100 000).

Le 15 mai, un homme armé de 18 ans a tué trois personnes et en a blessé sept autres après avoir ouvert le feu dans une rue résidentielle de Farmington, au Nouveau-Mexique. Les policiers qui ont répondu ont abattu le tireur sur place.

Plus tard dans le mois, plusieurs personnes ont été abattues lors d’un rassemblement de motos à Red River, au Nouveau-Mexique, après une confrontation entre des bandes de motards, a indiqué la police. Trois personnes ont été tuées et cinq autres ont été blessées.

Cette année, plusieurs enfants ont également été tués par arme à feu au Nouveau-Mexique. En août, Galilea Samaniego, 5 ans, a été tuée par balle lors d’une fusillade en voiture à Albuquerque après que quatre adolescents sont entrés dans la communauté à bord de véhicules volés et ont ouvert le feu sur la maison mobile dans laquelle dormait l’enfant.

Amber Archuleta, 13 ans, a également été tuée par balle dans le comté de Taos en juillet par un garçon de 14 ans qui était en possession de l’arme de poing de son père, selon la police de l’État du Nouveau-Mexique.