Le Nouveau-Mexique n’inculpera pas les agents qui ont tué un homme à une mauvaise adresse

“De façon inattendue, M. Dotson a ouvert la porte d’entrée et la contre-porte, puis est partiellement sorti de la maison tout en levant une arme à feu en position de tir et a pointé en direction des policiers”, indique le rapport. “À ce moment-là, le professeur Stoughton a conclu que M. Dotson représentait une menace imminente de mort ou de blessures graves pour les policiers, et tous trois ont raisonnablement tiré avec leurs armes, agissant dans les limites des pratiques policières acceptées.”

Après que les policiers ont tiré sur M. Dotson, sa femme, Kimberly Dotson, a tiré sur les policiers depuis la porte avec une arme de poing, ont indiqué les enquêteurs, et les agents Estrada et Wasson ont riposté. Elle a déposé son arme lorsqu’elle a réalisé qu’il s’agissait de policiers. Mme Dotson et les agents n’ont pas été blessés.

Le professeur Stoughton a conclu que les agents Estrada et Wasson n’avaient pas eu recours à une force excessive lorsqu’ils ont tiré sur Mme Dotson parce que les coups de feu qu’elle avait tirés « créaient une deuxième menace imminente de mort ou de blessures graves pour les agents », et les agents « une fois de plus raisonnablement a riposté », indique le rapport.

Compte tenu des conclusions du professeur Stoughton, l’État serait incapable de satisfaire aux normes de preuve nécessaires pour étayer des accusations criminelles, indique le rapport. “En tant que tel, le ministère de la Justice du Nouveau-Mexique considère cette affaire close”, a-t-il déclaré.

Thomas M. Clark, avocat de la famille Dotson, a déclaré mercredi que la famille était dévastée.

« Ils voient cela comme une gifle envers un homme innocent qui a été tué chez lui alors que la police n’était pas censée être à sa porte », a déclaré M. Clark.