Le Nouveau-Mexique conclut un accord avec le gouvernement fédéral sur le nettoyage des déchets radioactifs du LANL

5 septembre — Il est bien connu que le Nouveau-Mexique a été un lieu d’essais nucléaires, laissant derrière lui des déchets radioactifs toxiques. Mais le gouvernement fédéral a-t-il réussi à nettoyer efficacement ces déchets dans le nord du Nouveau-Mexique ?

La gouverneure Michelle Lujan Grisham a dit non. Mais elle espère qu’un nouvel accord changera la donne.

Le ministère de l’Environnement du Nouveau-Mexique et le ministère de l’Énergie des États-Unis ont conclu un accord de règlement le 30 août définissant les conditions de nettoyage des déchets radioactifs du laboratoire national de Los Alamos.

Elle envoie également une pénalité civile de 333 000 $ au fonds d’urgence pour les déchets dangereux de l’État, qui s’occupe des matières dangereuses.

« Le Laboratoire national de Los Alamos est désormais pleinement responsable du nettoyage des déchets radioactifs hérités de l’époque d’Oppenheimer », a déclaré Lujan Grisham dans un communiqué. « Cet accord de règlement oblige le ministère américain de l’Énergie à rendre des comptes aux Néo-Mexicains et aux communautés tribales, qui ont le droit d’attendre une remise en état complète et rapide du site. »

Le gouvernement fédéral avait déjà des mesures de nettoyage à respecter en vertu d’un ordre de consentement de 2016, mais le NMED a déposé une plainte civile contre le DOE en 2021, alléguant que le gouvernement fédéral ne nettoyait pas efficacement les déchets.

Le DOE a nié cette allégation.

Fin 2021, les entités étatiques et fédérales ont suspendu les procédures judiciaires pour tenter de régler le problème.

Trois ans plus tard, le NMED et le DOE ont convenu de conditions de nettoyage révisées, notamment un processus de résolution des litiges plus rapide, une application élargie des délais adhérant à un plan quinquennal et des révisions de la participation du public, selon l’État.

« Le nouvel ordre de consentement fixe des délais critiques pour les étapes de progression du nettoyage, obligeant le DOE à assumer ses responsabilités plus rapidement », a déclaré le chef du Bureau des déchets dangereux du NMED, JD Nance, dans un communiqué.

Selon le bureau du gouverneur, le NMED organisera des réunions publiques avec les parties prenantes et les tribus dans les mois à venir pour expliquer le règlement.

L’accord précise que l’accord ne constitue pas un aveu d’acte répréhensible ou de non-conformité de la part du DOE.

Un porte-parole du DOE a déclaré au Journal que l’entreprise s’engageait à « achever de manière sûre, efficace, efficiente et transparente le nettoyage de la contamination héritée » résultant du développement des armes nucléaires et de la recherche du projet Manhattan et de l’époque de la guerre froide.

« Les antécédents du DOE en matière de travaux de nettoyage réussis à Los Alamos reflètent cet engagement, ainsi que sa responsabilité envers l’État du Nouveau-Mexique », a déclaré le porte-parole.

Les nouvelles modalités de nettoyage doivent entrer en vigueur d’ici la fin du mois.