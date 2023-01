Le nouveau message d’intérêt public de la police de Mumbai sur la sécurité s’inspire de Stranger Things and Suits

La police de Mumbai s’est toujours surpassée en matière de messages d’intérêt public (PSA). Leur poignée Instagram contient des tonnes de contenu créatif qui diffusent des messages importants concernant la sécurité de ses citoyens en utilisant des références pour les films et les séries Web de Bollywood. Le message le plus récent partagé par la police de Mumbai contient des références de plusieurs noms de séries Web pour éduquer les gens sur des questions importantes de manière innovante.

Un ensemble de quatre images avec une utilisation intelligente des noms de séries Web tels que Stranger Thing, Yeh Meri Family, Serious Men, Four More Shots Please, Little Things, Suits, Gullak et bien plus encore sous forme de messages d’intérêt public a été partagé mercredi. La publication a reçu plus de 6 400 likes en si peu de temps. La légende du message se lit comme suit: «Assurez-vous de« regarder de façon excessive »cette« série »de messages d’intérêt public. Lorsque vous pensez à enfreindre les règles, «revoyez» cette «série» de sécurité. Nous continuerons à apporter de nouveaux épisodes et saisons ! La légende se terminait par le hashtag “Not Just For Show” et l’ensemble du message était un jeu de mots fantastique qui était tout simplement parfait.

Plusieurs utilisateurs commentant ont apprécié les efforts et ont également reconnu l’idéation qui est entrée dans le message. Un utilisateur a commenté: “C’est tout simplement génial!” et un autre utilisateur a écrit : “C’est une bonne utilisation d’un vocabulaire parfait.” « Folie folle. Applaudissements pour l’équipe de copie et les concepteurs », a souligné un autre utilisateur. Un commentaire a également lu: “J’espère que l’agence qui s’occupe de votre numérique est bien rémunérée car elle en vaut la peine.”

Jetez un oeil à la publication PSA créative ici:

Le compte Instagram de la police de Mumbai a utilisé des mèmes et des extraits de films et d’émissions Web pour diffuser des messages importants sur la cybercriminalité, la conduite et la sécurité routière, la sécurité des femmes et les droits des citoyens. Plus tôt le mois dernier, ils ont partagé un court extrait du film récemment sorti Qala qui est sorti sur Netflix.

Le clip a été utilisé pour transmettre l’importance du consentement aux personnes en utilisant des lignes de la chanson Ghodey Pe Sawar.

