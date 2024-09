Le nouveau membre de la famille de Travis Kelce évoque la « manière Kelce d’être père »

Travis Kelce vient d’accueillir un nouveau membre dans sa famille !

L’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City a été présenté à son frère, le mignon petit chiot de Jason nommé Nessie, cette semaine, lors du dernier épisode du podcast que les deux frères co-animent.

« As-tu déjà vu Nessie ? Notre nouveau chiot ? » demanda Jason à Travis sur le Podcast New Heights, auquel il a répondu : « J’ai observé ce bébé loup,« Je vois un coyote qui marche derrière toi depuis environ cinq minutes. »

Puis, Jason a commencé à tirer son petit ami à fourrure sur ses genoux, le présentant au monde en disant : « Allez Ness. Oh, dis bonjour à tout le monde. »

Travis sourit largement en regardant Nessie et félicita la nouvelle édition de leur famille : « Oh, c’est un beau chiot là-bas. C’est un beau chiot », s’exclama-t-il.

Alors que Nessie faisait des bêtises derrière la caméra, Jason s’est exclamé : « Hé ! N’entre pas dans cette cuvette de toilettes. »

Travis a alors évoqué un souvenir d’enfance et a plaisanté en disant : « La fameuse façon Kelce d’élever ses enfants », puis il s’est rappelé ce que leur père, Ed, avait l’habitude de dire aux deux frères : « Hé ! Ne me fais pas me lever, la dernière chose que tu veux me faire faire, c’est me lever. »