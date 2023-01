Le nouveau mélangeur intelligent de GE Profile a une balance intégrée géniale

Que ce soit pour des aliments sucrés ou salés, il est essentiel d’obtenir les bonnes mesures pour une recette de cuisson, et les écraser peut conduire à des biscuits, des gâteaux et du pain trop secs ou denses. Dans cet esprit, GE Profile (une aile indépendante de GE) a annoncé un mélangeur intelligent avec un intégré échelle et cela nous amène à nous demander: Qu’est-ce qui a pris si longtemps?

Dans l’espoir de tirer une petite part de marché de KitchenAid – une marque qui domine la catégorie des batteurs sur socle – GE Profile a présenté des mises à jour intrigantes de son batteur sur socle haute puissance à CES 2023, le qualifiant de “batteur sur socle le plus intelligent au monde”. Mardi, GE Profile a annoncé que le mélangeur avait été nommé Lauréat des prix CES Innovations dans la catégorie Appareil électroménager.

Alors qu’y a-t-il d’intelligent là-dedans ? Le bol mélangeur de 7 pintes du GE Profile sert désormais de balance pour mesurer parfaitement les ingrédients humides et secs tels que la farine, le sucre, les œufs, le lait, l’eau et le sel. La balance intelligente tient compte des ingrédients déjà dans le bol, après quoi vous pouvez simplement mettre à zéro et passer à l’ingrédient suivant sans avoir à faire de calculs rapides. À l’heure actuelle, aucun batteur sur socle KitchenAid ne dispose d’une balance intégrée, bien qu’un séparé peut être eu pour environ 130 $.

Le batteur sur socle possède également une fonction appelée Auto Sense, qui fonctionne avec certaines recettes pour surveiller les changements de texture et de viscosité grâce à la rétroaction du couple moteur afin d’optimiser les vitesses et d’éteindre le moteur en conséquence. Une technologie similaire a été populaire dans mélangeurs pendant des années, mais rapproche maintenant le mixage sur stand d’une expérience de set-it-and-forget-it.

GE



En parlant de recettes sélectionnées, l’application GE Profile est chargée de dizaines de recettes guidées basées sur le batteur sur socle pour vous aider à essayer de nouvelles pâtisseries en toute confiance.

Et quel appareil intelligent serait complet sans commande vocale mains libres ? Le mélangeur GE Profile est entièrement compatible avec Alexa et Assistant Google Ainsi, vous pouvez arrêter la lame ou changer de vitesse même lorsque vos mains sont occupées par un autre projet ou trop collantes pour toucher le panneau de commande.

Le mélangeur intelligent se vend 1 000 $ et est actuellement disponible

