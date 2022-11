Le nouveau médecin-chef de l’Alberta doit être indépendant et non mis à l’écart

Cette chronique est une opinion de Lorian Hardcastle et Ubaka Ogbogu, professeurs de droit spécialisés en droit de la santé. Pour plus d’informations sur la section Opinion de CBC, veuillez consulter la FAQ.

Les gouvernements de tout le pays commencent à réfléchir aux leçons tirées de la COVID-19 et à la façon de se préparer à une future pandémie. Ils doivent déterminer les rôles que les élus, les médecins hygiénistes en chef des provinces et les autres entités devraient jouer dans la gestion des urgences de santé publique.

Une décision de justice le mois dernier sur le masquage dans les écoles souligne l’importance de cette conversation, tout comme l’intention déclarée de la première ministre Danielle Smith d’explorer des mécanismes juridiques pour empêcher les mandats de masque et garantir que le gouvernement a l’autorité principale sur les questions de santé publique.

Alors que les taux de virus respiratoires et l’absentéisme scolaire montent en flèche, des débats se déroulent en Alberta et dans tout le Canada sur l’autorité légale des MHC et des entités comme les écoles et s’ils devraient rétablir les mesures de santé publique à la lumière du fait que, comme l’Alberta, les gouvernements provinciaux semblent largement réticents à agir.

Un simple conseiller ?

Certains soutiennent que le CMOH ne devrait être qu’un conseiller, laissant les fonctionnaires responsables devant les électeurs contrôler la prise de décision en matière de santé publique. D’autres demandent des protections juridiques pour garantir que le CMOH puisse fonctionner indépendamment de toute ingérence politique.

Nous soutenons ce dernier, étant donné la manière dont la réponse de l’Alberta à la COVID-19 a été entravée par la politisation de la santé publique par le gouvernement Kenney. Bien que les politiciens aient certainement encore un rôle à jouer dans la prise de décision en matière de santé publique, un CMOH indépendant est nécessaire pour aider le public à séparer la science de la politique.

Une façon de préserver l’indépendance du CMOH est de lui accorder l’autorité légale indépendante pour émettre des ordonnances de santé publique. Selon ce modèle, si les élus n’étaient pas d’accord avec le MHC, leur seul recours serait de remplacer le MHC par une législation.

Même si un CMOH n’a pas le pouvoir légal de prendre des décisions en matière de santé publique, son indépendance pourrait être protégée par l’établissement d’une obligation de fournir des informations directement au public sur les questions liées à la santé. Une enquête sur la catastrophe de la COVID en Ontario dans les soins de longue durée souligné l’importance d’un tel devoir.

Ce rapport critiquait l’incapacité du CMOH à s’exprimer publiquement lorsque le gouvernement n’a pas suivi les preuves scientifiques, déclarant que “le public a le droit de connaître les conseils donnés sur une question aussi importante, directement par leur médecin-chef”.

Dans l’un ou l’autre des modèles d’indépendance, il serait clair que la politique du gouvernement ne reflète pas les preuves scientifiques. Cela permettrait au public d’être mieux placé pour tenir les élus responsables et prendre des précautions supplémentaires au besoin pour se protéger et protéger leur famille.

Les deux modèles évitent la situation problématique où un CMOH se tient sur un podium et semble approuver une mesure de santé publique, mais il n’est pas clair si cette mesure est basée sur sa vision de la science ou si elle reflète des compromis politiques faits par le cabinet.

Une nouvelle décision de justice a clairement indiqué que le meilleur médecin de santé publique de l’Alberta a indûment laissé le cabinet et la ministre de l’Éducation Adriana LaGrange, à gauche, interdire les mandats de masque dans les écoles. Les ordres de santé publique émanent du médecin-chef. (Travis McEwan/CBC News)

Tout au long de la pandémie, le cabinet de l’ancien premier ministre Jason Kenney a alterné entre s’attribuer le mérite des décisions de santé publique lorsqu’il estimait que les choses allaient bien et blâmer le CMOH, comme il l’a fait lorsque sa stratégie Open for Summer a échoué.

Cependant, le cabinet a toujours été clair sur le fait que l’autorité finale pour les ordonnances de santé publique leur appartient et représente leur équilibre entre « vies et moyens de subsistance ».

Peut-être dans un effort pour se distancier des politiques du cabinet, la Dre Deena Hinshaw, désormais ancienne CMOH de l’Alberta, a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’elle n’était qu’une conseillère, malgré le fait que les ordonnances de santé publique portaient sa signature et faisaient référence à son autorité statutaire.

En octobre, un juge albertain s’est prononcé sur ce débat et a précisé qu’en vertu de la loi provinciale, le pouvoir d’émettre des ordonnances de santé publique appartient au CMOH. Parce que le Dr Hinshaw avait délégué à tort son pouvoir de prendre des décisions en matière de santé publique au cabinet, le juge a conclu que son ordonnance de février suspendant le masquage dans les écoles était « déraisonnable ».

La santé publique est vaste et comporte de multiples facettes et ne peut être du seul ressort des responsables de la santé publique ou des gouvernements provinciaux. Au lieu de cela, les organismes publics tels que les écoles, les établissements postsecondaires et les municipalités doivent avoir une relation de collaboration avec le MHC et la capacité de mettre en œuvre leurs propres politiques pour compléter les ordonnances du MHC.

Cela garantira que les mesures de santé publique sont adaptées au contexte local.

Elle est également conforme à l’obligation qu’ont ces institutions de protéger ceux qu’elles servent. Ils peuvent également jouer un rôle important pour combler le vide lorsque le gouvernement refuse d’agir pour protéger le public pour des raisons politiques.

Les centralisateurs

Les membres du Cabinet ont semé la confusion en diffusant des messages mitigés sur la question de savoir si les organismes publics tels que les écoles peuvent adopter des politiques plus restrictives que les ordonnances provinciales de santé publique.

En août 2021, la ministre de l’Éducation Adriana LaGrange a déclaré “tout au long de la pandémie, nous avons fait confiance aux autorités scolaires locales pour prendre des décisions qui fonctionnent pour leurs écoles et leurs communautés scolaires”.

Mais en février suivant, elle a déclaré que “les commissions scolaires ne seront pas habilitées” à exiger le masquage.

Le gouvernement a adopté une approche similaire avec les municipalités en soutenant d’abord les règlements sur la COVID-19 visant à répondre aux besoins locaux, puis en légiférant pour les interdire.

Dans la récente affaire albertaine, le juge a fourni des éclaircissements bienvenus sur le fait que les écoles ont, en fait, le pouvoir de mettre en œuvre des politiques pour assurer la sécurité des élèves et du personnel. Le gouvernement ne peut limiter ce pouvoir que par des règlements et non par des lettres rédigées avec sévérité.

La première ministre Danielle Smith a l’intention de centraliser la prise de décision en matière de santé publique au sein de son gouvernement. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

Le premier ministre Smith n’a pas accepté la confirmation par la décision de l’autorité légale du CMOH ou de la légitimité des écoles et autres entités adoptant leurs propres politiques de santé publique. Au lieu de cela, elle a déclaré qu’elle n’autoriserait pas les mandats de masque dans les écoles et veillerait à ce que son gouvernement prenne seul les décisions de santé publique pour les écoles.

Le gouvernement a maintenant remplacé Hinshaw par le Dr Mark Joffe. Compte tenu des commentaires de Smith sur la centralisation de l’autorité légale en matière de santé publique au Cabinet, il pourrait bientôt voir ses pouvoirs érodés par des modifications à la Loi sur la santé publique.

Si Smith exclut le CMOH et d’autres entités de la prise de décision en matière de santé publique, les Albertains risquent de faire face à la prochaine vague de COVID ou à une épidémie de maladie sans trop de leadership scientifique.