Le nouveau mec d’Emmerdale arrive pour secouer le village – et il a l’œil sur un favori des fans

Le NOUVEAU VENU Brahmdeo Shannon Ramama va semer le trouble en rejoignant le feuilleton ITV en tant que Suni Sharma.

La famille Sharma d’Emmerdale reçoit un énorme choc après avoir reçu un visiteur inattendu avant les noces de Jai avec Laurel.

Jai a été choqué de trouver un document révélant qu’il est adopté[/caption] TVI

Rishi est toujours incapable d’admettre à Jai qui est son vrai père – Suni peut-il rétablir l’harmonie ?[/caption]

Cousin Suni – joué par Brahmdeo Shannon Ramana – se présente dans le village.

Il s’avère que Rishi n’a pas vu son neveu depuis un certain temps et est ravi lorsqu’il se présente à l’improviste pour le mariage de son cousin Jai.

Rishi espère en privé que l’arrivée de Suni pourra aider à rétablir l’équilibre dans sa relation avec Jai.

Les choses ont été gênantes avec Jai qui ne parle toujours pas à Rishi, car il est naturellement furieux de lui avoir caché le secret de son adoption.

Rishi est toujours incapable d’admettre à Jai qui est son vrai père, et il ne semble y avoir aucune tentative de réconciliation. Avec les jours du mariage de Jai, l’arrivée de Suni pourrait-elle être juste le ticket pour rétablir l’harmonie ?

Suni peut également s’avérer une distraction agréable pour Nicky, récemment célibataire, joué par Lewis Cope.

La productrice exécutive Jane Hudson a expliqué : « Suni arrive juste à temps pour le mariage de son cousin Jai avec Laurel mais c’est Nicky qui profite bientôt de son arrivée.

« Nous sommes ravis que Brahm rejoigne la famille Emmerdale. Il frappe certainement le sol alors que nous le jetons au cœur d’une grande histoire de Sharma.

Brahmdeo sera à l’écran dans les semaines à venir et les téléspectateurs d’Emmerdale le reconnaîtront dans The Bay d’ITV.

Sur les plateformes de médias sociaux, Brahmdeo est également populaire pour ses croquis en ligne.

Brahm a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre la famille Emmerdale. Après avoir regardé l’émission avec ma mère et mon père en grandissant, c’est surréaliste.

« Je suis tellement reconnaissante à tout le monde ici de m’avoir si bien accueillie. Confiante, magnétique et très soucieuse de la mode, Suni a hâte d’injecter du flair dans le village d’Emmerdale.

« Il n’a pas peur d’être lui-même et de poursuivre ce (et qui) il veut. Je pense que ce qu’Emmerdale fait avec brio, c’est de s’assurer qu’il y a une représentation précise de vraies personnes et de raconter leurs histoires authentiques.

« Donner vie à un personnage merveilleux comme Suni dans un drame continu est extrêmement important pour moi car cela donne une exposition à un groupe démographique qui est malheureusement encore sous-représenté, donc j’espère vraiment lui rendre justice, et je remercie Emmerdale et ses fans pour le privilège. .”