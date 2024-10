Le nouveau Matlock de Kathy Bates vit et meurt sur sa tournure

Il se passe beaucoup de choses dans la nouvelle série « Matlock » – ou, comme pourrait le dire Matty (Kathy Bates), « Il y a plus de pièces mobiles qu’une montre suisse dans une tempête de sable ! »

Tout d’abord, il y a la prémisse que Matty raconte à tous ceux qui veulent l’écouter : après la mort de son mari et de sa fille, Madeline « Matty » Matlock, Esq. se fraye un chemin vers un nouveau poste dans un prestigieux cabinet d’avocats, Jacobson & Moore, afin de soutenir son jeune petit-fils. Elle est heureuse de commencer par le bas – en travaillant aux côtés de deux autres jeunes associés dans un bureau exigu rempli de trois bureaux – mais l’avocate sans le sou est impatiente de se tourner vers les dossiers les plus lucratifs du cabinet : les produits pharmaceutiques. Oh, et son nom ? C’est juste une coïncidence. Elle n’a aucun lien de parenté avec l’avocat de la défense d’Andy Griffith car ce n’est qu’un personnage à la télévision !

Mais voici le rebondissement : à la fin du premier épisode, il est révélé que Matty ne s’appelle pas du tout Matlock. Son vrai nom est Madeline Kingston, et elle cache son identité derrière un surnom très célèbre parce qu’elle pense que quelqu’un chez Jacobson & Moore a contribué à supprimer les preuves qui auraient pu contribuer à freiner l’épidémie d’opioïdes. Matty pense que si elle peut accéder aux documents internes de l’entreprise, elle pourra découvrir qui a caché les documents et ainsi tenir pour responsable la personne partiellement responsable de l’overdose de sa fille (et bien d’autres). Aussi : Matty est extrêmement riche et son mari est bien vivant. Mais sa fille a fait mourir, et ils élèvent son fils, Alfie (Aaron D. Harris).

Ouf ! As-tu eu tout ça ? Honnêtement, je ne suis pas sûr d’avoir tout couvert, mais voilà, en un mot, le Big Twist™ de « Matlock » (2024). Non seulement le pilote nous coupe l’herbe sous le pied avec une précision impressionnante, mais il distingue également le nouveau « Matlock » de l’ancien « Matlock » en termes clairs et sans équivoque. Enfin, un redémarrage qui n’est pas un redémarrage, une renaissance qui n’est pas une renaissance et une nouvelle incarnation de la propriété intellectuelle qui ne nécessite pas que vous connaissiez la différence entre ces deux mots distincts. Comme c’est rafraîchissant !

Eh bien, c’est était rafraîchissant. Depuis quelques semaines. Après avoir projeté les six premiers épisodes de « Matlock », il est clair que la série est encore en train de se comprendre. La showrunner Jennie Snyder Urman (« Jane the Virgin ») est devenue grande dès le départ, en introduisant un casting massif pour mener à bien son histoire ambitieuse, et maintenant elle choisit quelles pièces fonctionnent, lesquelles ne le sont pas, et combien elles en ont besoin. pour que sa série hybride (moitié procédure de cas de la semaine, moitié mystère sérialisé) fonctionne avec une efficacité maximale.

Parfois, on peut avoir l’impression que le seul aspect distinctif du nouveau « Matlock » est qu’il ne s’agit pas de l’ancien « Matlock ». L’histoire en cours prend beaucoup de temps, tout comme le mari de Matty, Edwin (Sam Anderson) et son petit-fils. Bien qu’il soit important pour Matty de pouvoir s’exprimer auprès de quelqu’un qui sait ce qu’elle traverse réellement – ​​la télévision en réseau nécessite d’épeler certaines choses pour un public en réseau – Edwin et Alfie sont des pertes d’énergie. Son mari est bien trop triste, bien trop inquiet et bien trop étranger, tandis qu’Alfie se sent bien comme un rappel vivant de ce qui est en jeu (son avenir et l’héritage de sa mère), mais ce n’est pas une émission pour enfants. En fait, c’est le contraire. Alors laissez ces vieux dorés briller.

À cette fin, les cas épisodiques ne sont pas assez convaincants. Au lieu d’accroches originales ou d’étincelles créatives, il s’agit généralement de conflits ordinaires centrés sur des clients en souffrance. Certains se rapportent à l’histoire personnelle de Matty, ce qui est bien – lier le sort de l’accusé à celui de l’avocat est un moyen efficace de développer plusieurs personnages à la fois – mais beaucoup trop de personnages plongent dans un territoire mélodramatique que « Matlock » ne peut pas réaliser. Je rappelle au public que ce que fait Matty est sérieux. (C’est pour son fille!) Mais les procédures qui vous accrochent avec des rebondissements amusants et une Kathy Bates populaire (et s’appellent « Matlock ») ne sont généralement pas capables de changer de ton toutes les 10 minutes. Réduire les éléments lourds devrait permettre d’augmenter plus facilement le plaisir, et c’est là que « Matlock » commence vraiment à se sentir comme si c’était son propre truc.

De toute évidence, si cela doit durer plus que la saison – bon sang, si cela doit garder les gens à regarder pendant plus de quelques heures – « Matlock » doit devenir sa propre émission au lieu de simplement n’être pas cette autre émission. Et c’est tout à l’honneur d’Urman que cela soit certainement possible. Le casting principal est déjà enflammé par la chimie. Billy (David Del Rio) et Sarah (Leah Lewis), les deux collègues de bureau de Matlock, sont des acolytes attachants. Quelques employés supplémentaires de l’entreprise feront preuve d’un fort potentiel en tant qu’invités récurrents dans les semaines à venir.

Mieux encore, Olympia (Skye P. Marshall) et Julian (Jason Ritter) forment un couple idéal, qu’ils le veuillent ou non. Ils sont tous deux associés au sein du cabinet d’avocats, ils sont en instance de divorce et leur patron, Senior (Beau Bridges), se range du côté d’Olympia même si c’est le père de Julian. Tous les trois semblent bien s’entendre, ce qui rend le désir naturel de raviver une vieille flamme d’autant plus alléchant. (De plus, Ritter mérite depuis longtemps une vitrine régulière comme seule la télévision hebdomadaire peut offrir.) Pourtant, ce qui scelle vraiment l’accord en ce qui concerne les partenaires de l’entreprise et nos liens avec eux : ils sont tous les principaux suspects de l’enquête de Matty ! L’un d’eux a dissimulé des preuves pour protéger Big Pharma ! Mon dieu, tu imagines si c’est Julian ? Cela me ruinerait !

Si « Matlock » peut continuer à tordre ces vis émotionnelles chaque semaine, tout en proposant des cas plus solides et une frivolité régulière, il pourrait s’avérer être plus qu’un digne successeur de la série originale. Cela pourrait être un digne compagnon de « Elsbeth », la nouvelle série de Robert et Michelle King qui a déjà mis toutes ses pièces en place. Deux originaux de CBS à regarder dans la même saison ? Voilà une tournure que je n’avais pas vue venir.

Note : B-

« Matlock » a été créé le dimanche 22 septembre avec un aperçu spécial. Les nouveaux épisodes sont diffusés les jeudis à 21 h HE sur CBS et sont disponibles en streaming sur Paramount+.