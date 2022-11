Le nouveau MateBook 14s de Huawei est là, mais très peu de choses ont changé

Huawei a officiellement lancé les MateBook 14 2022 en Europe, mais vous pourriez être pardonné de penser que c’est le même appareil que l’année dernière. La société a adopté une approche prudente pour mettre à jour l’un de ses meilleurs ordinateurs portables, avec un nouveau processeur et une version mise à jour de Bluetooth, les seules mises à niveau.

L’ordinateur portable a été mis en vente pour la première fois en Chine en août et possède le Core i7-12700H d’Intel du dernier 12e-gamme gen. C’est formidable de voir Huawei opter pour l’un des processeurs pour ordinateur portable les plus puissants d’Intel, bien qu’il n’y ait toujours pas d’option pour un GPU discret. Les graphiques intégrés Iris Xe et 16 Go de RAM signifient que cela devrait toujours être un excellent ordinateur portable de tous les jours, bien qu’il ne soit pas adapté aux charges de travail les plus exigeantes.

Compte tenu de son prix de 1 299 £, vous vous attendiez peut-être à quelque chose de plus puissant. C’est 100 £ de plus que la dernière version, mais uniquement parce que la version Core i5 n’est pas disponible cette année — c’est le même prix que le modèle i7 de l’année dernière. Comme d’habitude, l’appareil n’est pas disponible aux États-Unis.

Le seul autre changement sur les MateBook 14 2022 est le passage de Bluetooth 5.1 à 5.2. C’est une version plus économe en énergie de Bluetooth, mais vous ne pourrez certainement pas faire la différence.

Tout le reste est exactement le même que sur les MateBook 14 de l’année dernière, mais ce n’est pas une mauvaise chose – cet appareil reste l’un des meilleurs ordinateurs portables que vous puissiez acheter.

Toutes les choses que nous avons aimées dans le modèle 2021 sont toujours présentes ici. Cela comprend un écran tactile de 14,2 pouces, 2520 × 1680, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour des visuels fluides.

Vous obtenez toujours l’un des meilleurs claviers que vous trouverez sur n’importe quel ordinateur portable, ainsi qu’une sélection de ports étonnamment grande : 2x USB-C (un Thunderbolt 4), 1x USB-A, HDMI pleine taille et prise casque 3,5 mm. Les deux ports USB-C prennent en charge une charge rapide de 90 W, bien que vous devriez toujours bénéficier d’une autonomie d’une journée grâce à la cellule 60 Wh.

Et ne vous inquiétez pas, Huawei a cessé de cacher sa webcam dans une fausse touche du clavier. Il est dans la position traditionnelle sur le cadre supérieur de l’écran, bien que la résolution 720p décevante reste.

Bien qu’il s’agisse d’un lancement européen, nous n’avons pour l’instant que ce prix de 1 299 £ au Royaume-Uni. Il est maintenant disponible sur le Huawei Store, où les commandes d’ici le 17 novembre vous offrent une paire gratuite de FreeBuds Pro 2 (d’une valeur de 169,99 £) et un sac à dos à moitié prix en option. Après cette date, Huawei indique que l’appareil sera disponible chez « certains détaillants ».

La Watch GT 3 SE à 159,99 £ / 179 € est également disponible dès maintenant, qui constitue une alternative abordable à la Watch GT 3 standard lancée l’année dernière. Il comprend le même écran OLED de 1,43 pouces (466 × 466) que son frère habituel, ainsi que des capteurs pour mesurer la fréquence cardiaque, le sommeil, l’oxygène sanguin, les niveaux de stress et suivre les cycles menstruels.

Les commandes d’ici le 29 novembre incluent un ensemble gratuit de balances intelligentes Scale 3 de Huawei, ainsi que des remises facultatives sur un tracker de fitness économique et un haut-parleur intelligent. Encore une fois, vous devrez attendre après cette date pour en acheter un auprès d’autres détaillants.

