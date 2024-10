Le nouveau manoir de 35 millions de dollars de Kanye West à Beverly Hills photographié après avoir déchargé l’abri anti-bombes de Malibu à prix réduit

Kanye West a récemment acheté un manoir de 35 millions de dollars dans une communauté fermée située à Beverly Hills qui a été photographié.

DailyMail.com a obtenu des photos de la nouvelle propriété tentaculaire du rappeur de 47 ans, située dans un quartier chic de Beverly Hills, quelques mois après avoir vendu un « abri anti-bombes » à prix réduit conçu par le célèbre architecte Tadao Ando.

Le superbe domaine de 20 000 pieds carrés comprend 11 chambres et 18 salles de bains.

Il se trouve également sur près de sept acres de terrain dans le très convoité North Beverly Park et constitue une communauté fermée exclusive.

Il aura également de nombreux voisins de premier plan, car les stars qui vivent dans le quartier incluent Adele, Denzel Washington, Sofia Vergara et Justin Bieber.

Les registres de propriété ont montré qu’il avait investi 35 millions de dollars pour l’impressionnant domaine, selon TMZ.

Son nouvel achat intervient trois mois seulement après que le manoir de Malibu qu’il a démoli dans le but d’en faire un « abri anti-bombes » s’est vendu pour environ 21 millions de dollars, soit 60 % de moins que le prix pour lequel il avait initialement acheté la maison en 2021.

West – qui a été rejoint par sa femme légèrement vêtue lors du lancement de son album à Tokyo il y a quelques jours – emménagera bientôt dans la communauté fermée et exclusive de Beverly Park aux côtés de voisins de premier plan, tels que Hailey et Justin Bieber.

De nombreuses autres stars ont élu domicile dans la région au fil des ans, notamment Sylvester Stallone, Sofia Vergara, Mark Wahlberg, Eddie Murphy, Denzel Washington, Rod Steward et Lisa Vanderpump, entre autres.

La nouvelle crèche du créateur de mode comprend un pavillon séparé réservé au divertissement et relié à la maison principale.

Il y a aussi des cascades en cascade décorant somptueusement des zones de piscine séparées dans la vaste cour arrière.

Sa nouvelle maison comprend également un pool house et un belvédère ainsi qu’un court de paddle-tennis.

Il avait auparavant acheté le manoir en bord de mer de Malibu pour la somme énorme de 57,3 millions de dollars après son divorce avec Kim Kardashian en 2022.

Récemment, une société d’investissement immobilier, Belwood Investments, a acquis la propriété le 26 septembre pour 21 millions de dollars.

La société d’investissement a partagé des plans ambitieux pour restaurer entièrement la forteresse en béton, que West avait vidé avec l’intention de transformer la maison en un « abri anti-bombes ».

Il l’avait dépouillé de la plomberie et de l’électricité, et toutes les fenêtres et portes avaient été retirées.

Il a été rapporté que West et sa femme Censori, qu’il a épousée secrètement peu de temps après avoir finalisé son divorce avec Kardashian, ont payé un ouvrier aléatoire du New Jersey pour démolir le manoir de Malibu – construit en 2013 par l’architecte japonais Tadao Ando.

L’un des travailleurs embauchés a déclaré au New Yorker que West voulait créer un « abri anti-bombes » et sa « Batcave ».

En septembre 2023, des sources ont également déclaré à TMZ que West souhaitait retirer les fenêtres et l’électricité de la maison afin de la transformer en un « abri anti-bombes des années 1910 ».

Selon des sources, il voulait démolir les salles de bains en marbre et retirer la plomberie, ainsi que remplacer les escaliers par des toboggans pour construire un endroit où il pourrait « se cacher des Clinton et des Kardashian ».

L’ancien directeur du projet de rénovation, Tony Saxon, qui a intenté une action en justice contre West après avoir affirmé avoir été licencié après avoir « exprimé ses inquiétudes quant au danger extrême » du projet, a déclaré que le rappeur « ne voulait pas d’électricité ».

« Il ne voulait que des plantes. Il ne voulait que des bougies. Il voulait seulement des lampes à piles. Et il voulait juste que tout soit ouvert et sombre.

Peu de temps après, cependant, les jeunes mariés ont fini par abandonner la maison, le projet s’étant révélé irréaliste.

Le rappeur a ensuite mis la maison sur le marché pour 53 millions de dollars et l’a réduite de 14 millions de dollars à 39 millions de dollars en avril.

Après la vente de la maison et moins de deux ans de mariage avec Censori, West a été confronté à des rumeurs de divorce, qui se sont multipliées car des sources affirment que lui et sa femme ont traversé une période difficile.

Plus tôt ce mois-ci, son ancienne assistante Lauren Pisciotta, qui a travaillé pour West de 2021 à 2022, l’a poursuivi en justice. Elle l’a accusé de l’avoir droguée et agressée sexuellement lors d’une séance en studio co-animée par le rappeur et Sean « Diddy » Combs.

Un représentant légal de West avait précédemment nié les allégations de Pisciotta dans sa plainte initiale et avait déclaré que le rappeur envisageait de porter plainte contre elle.

Pisciotta a allégué dans une plainte modifiée que West avait commis des « violences sexuelles » après lui avoir servi un verre, selon People.

Ses allégations font également partie de son précédent procès pour licenciement abusif contre le rappeur, dans lequel elle affirmait avoir été soumise à des textes explicites, des photos pornographiques, des vidéos et des appels téléphoniques de sa part avant d’être licenciée.

Un représentant légal de West avait précédemment nié les allégations de Pisciotta dans sa plainte initiale et avait déclaré que le rappeur envisageait de porter plainte contre elle.