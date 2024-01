Le nouveau manager des Guardians, Stephen Vogt, a un message chaleureux lors d’une journée glaciale – Terry Pluto

CLEVELAND, Ohio – Le vent de janvier soufflait sur le lac Érié. Les rues du centre-ville de Cleveland étaient couvertes de neige et de neige fondante. Température? Un claquement de dents glacial, un froid glacial.

C’est pourquoi c’était amusant de parler de baseball avec le nouveau manager de Cleveland, Stephen Vogt, qui était en ville pour le rassemblement Guards Fest au Huntington Convention Center de Cleveland.

Il y a un an, les Guardians étaient les champions en titre de la Division Centrale. Terry Francona était de retour avec son troisième prix de Manager de l’année au cours de ses 11 saisons à Cleveland.

À ce stade, il était possible de croire que Francona pourrait en être à sa dernière saison en tant qu’entraîneur. L’homme de 63 ans avait fait face à de nombreux problèmes de santé importants.

Mais le nouveau manager serait… Vogt ?

Il y a douze mois, Vogt venait de prendre sa retraite en tant que joueur. Il n’avait pas encore entamé sa première saison en tant qu’entraîneur avec les Mariners de Seattle.

Maintenant, il était à Cleveland, prenant la place du légendaire Francona. Au lieu d’avoir une équipe qui avait une fiche de 92-70 et qui avait éliminé Tampa Bay au premier tour des séries éliminatoires de 2022, cette équipe vient de connaître une saison décevante de 76-86.

Pour les Gardiens, l’intersaison a été un bâillement. La « plus grande » décision a peut-être été d’échanger le jeune lanceur Cody Morris contre Estevan Florial. Le voltigeur central a passé la majeure partie de 2023 en classe AAA pour les Yankees. Il a frappé .284 (.945 OPS) avec 28 HR et 79 points produits. Il a également volé 25 bases. Il est considéré comme un bon défenseur central.

“J’adore le swing”, a déclaré Vogt. « Il réussit l’examen de la vue. Ce type est physique. Il a beaucoup de pouvoir. Il est rapide. Il prend un nouveau départ avec nous. Il sort de la situation à New York où il était un peu bloqué. Il va avoir la chance de jouer. Je suis impatient de voir ce qu’il fera pour nous.

Le nouveau manager des Guardians, Stephen Vogt, est enthousiasmé par l’arrivée du prospect des Yankees : “Il passe l’examen de la vue.”

EN QUOI CONSISTE LA SAISON 2024

J’ai commencé avec Florial parce que c’est le genre de joueur dont parle une équipe comme Cleveland dans les jours froids et sombres de janvier. Ses perspectives. Ce sont des jeunes qui montent. Son espoir.

“C’est un nouveau départ pour tout le monde”, a déclaré Vogt. « Je ne veux pas aborder ce sujet avec des idées préconçues. Je veux voir les gars jouer.

Les Guardians auront probablement l’équipe la plus jeune du baseball pour la troisième année consécutive. Il sera également l’un des moins bien payés, même si un budget modeste a rarement empêché Cleveland d’être un prétendant aux séries éliminatoires à l’époque de Francona.

“Nous sommes une jeune équipe passionnante avec beaucoup de croissance devant nous”, a déclaré Vogt. «Je suis ravi d’aider nos gars à grandir rapidement. C’est la mission de notre staff : aider nos joueurs à grandir et à apprendre le plus vite possible.

C’est aussi ça le défi.

Comment développer les jeunes joueurs dans le sport peut-être le plus difficile à maîtriser au plus haut niveau ? Comment équilibrer la patience tout en jouant pour gagner ?

« Nous devons jouer comme les Gardiens ont joué », a-t-il déclaré. “Jouer dur. … Faites bien les petites choses.»

Vogt et les Guardians espèrent que de jeunes joueurs tels qu’Andres Gimenez, Bo Naylor, Kyle Manzardo et Florial mûriront en tant que frappeurs puissants pour aider Josh Naylor et Jose Ramirez dans l’alignement.

Mais les Gardiens ne seront pas la tribu de la fin des années 1990.

“Nous allons vous mettre la pression et faire en sorte que ce soit un match difficile pour vous”, a-t-il déclaré. « Nous devons travailler dur et avoir ce courage. Nous faisons en sorte que les lanceurs le gagnent. Nous attrapons le ballon sur le terrain. Nous avons beaucoup de vitesse, mettons le ballon en jeu, courons fort sur les buts, mettons la pression sur l’autre équipe.

Cette formule a fonctionné en 2022. Elle a échoué en 2023. Peuvent-ils la retrouver ?

Stephen Vogt a passé six de ses 10 saisons en MLB à Oakland, une petite équipe de marché similaire à Cleveland.

BIENVENUE DANS LE NOUVEAU TRAVAIL

Vogt n’y était jamais parvenu auparavant. Il a souvent été interviewé en tant que receveur, mais c’est un nouveau rôle pour lui.

“Quand vous jouez, tout ce que vous faites est pour vous”, a-t-il déclaré. « Vous voulez être la meilleure version de vous-même pour vos coéquipiers. »

Je me souviens avoir parlé à l’ancien manager de Tribe, Mike Hargrove, de la façon de passer du statut de joueur de premier but à celui de diriger une équipe depuis l’abri.

“Quand vous jouez, vous êtes contrarié lorsque vous perdez”, a-t-il déclaré. “Mais si vous avez réussi quelques coups sûrs et fait de votre mieux, vous pouvez au moins vous sentir bien.”

Hargrove a ensuite expliqué en quoi la gestion était différente, comment vous pouvez rester éveillé la nuit en vous remettant en question. En tant que joueur, vos principaux problèmes sont les vôtres et ceux de votre famille. En tant que manager, le problème d’un joueur devient votre problème.

Souvent, beaucoup de choses échappent à votre contrôle. En fait, le manager doit mémoriser la prière de sérénité, en particulier cette partie :

“Dieu, accorde-moi la sérénité d’accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse de connaître la différence.”

Stephen Vogt répondra aux questions deux fois par jour en tant qu’entraîneur – avant et après chaque match.

EST-IL PRÉPARÉ ?

Vogt a joué dans les majors depuis 10 ans, attraper 525 matchs. Il apparaît comme un leader posé et naturel.

Être receveur à l’ère moderne est plus exigeant qu’il y a 20 ans. Le receveur est en train de planifier le match avec le lanceur. Avec l’équipe d’entraîneurs, il trie les rapports de dépistage traditionnels ainsi que les analyses statistiques.

Un receveur vétéran doit se connecter avec son lanceur. Son travail principal est de garder le lanceur concentré et calme. Il doit rapidement passer de l’état d’esprit du lanceur partant à celui du releveur.

Comme un manager, un receveur peut passer de longues nuits à souhaiter avoir demandé un terrain différent lorsque son équipe perd un match serré. Vogt a également été respecté auprès de diverses équipes.

Il est important qu’il ait passé six saisons à Oakland et une autre à Tampa Bay. Il comprend la vie avec une équipe qui dépense peu.

Est-il prêt pour le poste à un an de jouer ? Qui sait? Il est probablement comme beaucoup de joueurs : il est jeune et a besoin de temps.

“En tant que manager, je veux être la meilleure version de moi-même pour tout le monde”, a-t-il déclaré. « Je veux connaître les joueurs, connaître les entraîneurs… Pousser les joueurs, pousser les entraîneurs. Je me prépare à avoir beaucoup d’énergie et à être disponible toute la journée, tous les jours.