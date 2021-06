Le nouveau manager de Tottenham doit partager la vision de Levy alors que la poursuite chaotique se poursuit

Daniel Levy a un problème à Tottenham Hotspur. Cela approche maintenant de deux mois depuis que le club a limogé Jose Mourinho en tant que manager et le président a du mal à trouver un remplaçant.

Aux yeux de Levy, les Spurs sont l’un des soi-disant « Big Six » de la Premier League, avec un stade et un terrain d’entraînement équivalents, voire meilleurs, que n’importe lequel de leurs rivaux nationaux et européens. C’est un club avec une histoire fière, une base de fans mondiale et – c’est important pour les joueurs et les entraîneurs étrangers – une équipe qui joue à Londres, l’une des plus grandes villes du monde.

Mais alors que les meilleurs entraîneurs du jeu partageront sans aucun doute la vision de Levy sur le stade et le terrain d’entraînement, ils voient également une équipe ayant besoin d’une reconstruction et d’un régime en charge qui a toujours été réticent à dépenser les sommes nécessaires pour rendre les Spurs vraiment compétitifs.

Ils voient un club qui n’a remporté qu’un seul trophée ce siècle, la Coupe EFL en 2008, et n’a pas remporté le titre de champion depuis 1961. Et, peut-être plus important encore, ils se rendent compte que leur première tâche en tant que manager sera probablement de trouver un remplaçant de leur meilleur joueur, l’avant-centre Harry Kane, qui a clairement fait savoir qu’il souhaitait changer de club cet été.

Depuis que Mourinho a été limogé moins d’une semaine avant la finale de la Coupe Carabao contre Manchester City en avril, et remplacé par l’entraîneur par intérim de 29 ans Ryan Mason, les Spurs ont vu un éventail d’entraîneurs de haut niveau trouver un autre emploi ou rejeter l’opportunité de déménager au stade Tottenham Hotspur.

Massimiliano Allegri est de retour à la Juventus, Carlo Ancelotti a pris en charge le Real Madrid pour la deuxième fois, Julien Nagelsmann est passé du RB Leipzig au Bayern Munich et Hansi Flick, qui a guidé le Bayern vers le titre de la Ligue des champions en 2020, devrait remplacer Joachim Faible en tant qu’entraîneur de l’Allemagne après l’Euro 2020.

L’ancien manager des Spurs Mauricio Pochettino, désormais au Paris Saint-Germain, s’est engagé auprès du club français après que des sources ont déclaré à ESPN qu’il était en pourparlers sur un retour à Tottenham le mois dernier, tandis que l’ancien patron de Chelsea, Antonio Conte, avait démissionné de l’Inter Milan après vainqueur de la Serie A cette saison, s’est retiré des pourparlers la semaine dernière en raison de ses attentes en décalage avec celles du club.

La poursuite de Conte était conforme à la poursuite chaotique de Tottenham d’un nouveau manager. L’Italien est un entraîneur avec un pedigree gagnant, mais il exige également beaucoup d’argent pour les meilleurs joueurs et son approche abrasive a bouleversé ses patrons et ses joueurs des clubs précédents. À bien des égards, Conte a une personnalité encore plus difficile que Mourinho, mais les Spurs l’ont poursuivi malgré tout, malgré la façon dont cela s’est terminé pour le manager précédent. Remplacer un entraîneur exigeant par un autre n’est probablement pas la meilleure solution pour Tottenham en ce moment.

Le 19 mai, Levy a signé une lettre ouverte aux fans des Spurs dans laquelle il a décrit les critères pour un nouvel entraîneur-chef.

« Nous sommes parfaitement conscients de la nécessité de sélectionner quelqu’un dont les valeurs reflètent celles de notre grand club et de revenir au football avec le style pour lequel nous sommes connus », a-t-il écrit. « Fluide, offensif et divertissant, tout en continuant à embrasser notre désir de voir les jeunes joueurs s’épanouir dans notre Académie aux côtés de talents expérimentés. »

Relisez cela et essayez de trouver quoi que ce soit qui corresponde à la poursuite de Conte.

Le président de Tottenham, Daniel Levy, a tenté de trouver un nouveau manager. Newcastle United/Getty Images

Officiellement, la recherche d’un nouveau manager des Spurs est dirigée par Steve Hitchen, le directeur technique des performances du club. Des sources ont déclaré à ESPN que les agents représentant les entraîneurs avaient été informés que Hitchen recherchait un manager avec une vision à long terme pour construire l’équipe de bas en haut, promouvoir les jeunes joueurs prometteurs du club et, à bien des égards, remonter le temps jusqu’à la fin. début de l’ère Pochettino.

Il y a une préférence pour un entraîneur britannique, ou au moins un entraîneur avec une expérience en Premier League, c’est pourquoi il y a un soutien en interne pour Graham Potter de Brighton. Le Belge Roberto Martinez, qui a réussi en Premier League avec Wigan et Everton, est un autre nom à l’étude.

Mais malgré le plan Hitchen d’adopter une approche à long terme avec un candidat moins glamour que Mourinho, Conte ou Pochettino, les Spurs continuent de faire des avancées pour les grands noms.

Il y a une raison valable à cela. Avec des billets de saison à vendre et un stade à payer, des sources ont déclaré que la hiérarchie des Spurs pense qu’un entraîneur établi avec un palmarès gagnant est plus susceptible de persuader les supporters de creuser profondément et de payer pour remplir le stade qu’un entraîneur avec un moins impressionnant pedigree.

Mais le problème pour les Spurs est qu’aucun des entraîneurs de la liste A n’est intéressé. Pourquoi risquer une réputation durement gagnée en prenant en charge un club qui débutera la saison prochaine en Ligue Europa Conférence ?

Il existe encore des entraîneurs de renom au chômage, tels que Zinedine Zidane et Maurizio Sarri, mais même si le poste les attirait, rien ne garantit que l’un ou l’autre conviendrait.

À un moment donné, et cela doit être bientôt, les Spurs doivent décider exactement ce qu’ils veulent. La hiérarchie du club veut un grand nom et le staff du football pense qu’un team-builder est la seule voie à suivre, mais Levy sera celui qui décidera en fin de compte. Il a juste besoin de trouver quelqu’un, n’importe qui, qui partage sa vision de Tottenham Hotspur.