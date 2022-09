Graham Potter a écrit une lettre ouverte sincère, demandant pardon aux fans de Brighton et Hove Albion après avoir quitté le club de Premier League pour un passage à Chelsea.

Le nouveau manager de Chelsea, Potter, a remplacé Thomas Tuchel, qui a été limogé la semaine dernière après que les Blues aient perdu un match de Ligue des champions contre le Dinamo Zagreb.

Après avoir signé un contrat de 5 ans avec Chelsea, Potter a écrit à ses fans de Brighton pour comprendre la raison de son déménagement à Stamford Bridge.

A LIRE AUSSI | “Je suis dévasté que mon temps à Chelsea se soit terminé” – Thomas Tuchel

“Cela a été trois années merveilleuses avec un club qui a changé ma vie et je veux prendre un moment pour dire au revoir à vous tous qui en avez fait une période si spéciale de ma carrière.” Potter a déclaré dans la lettre publiée sur le site Web de Brighton.

“Je fais mes adieux à un grand club et un club qui comptera toujours autant pour moi et ma famille. Pour certains, je reconnais que le changement qui survient si soudainement dans le football peut être difficile à accepter.

“Je ne pourrai peut-être pas tous vous persuader de pardonner mon départ – mais je voudrais au moins saisir l’occasion de vous dire merci”, a-t-il ajouté.

“J’espère que vous comprendrez qu’à ce stade de ma carrière, je sentais que je devais saisir une nouvelle opportunité.”

Potter est connu pour son leadership alors qu’il créait des merveilles en menant Brighton à son meilleur classement de tous les temps – 9 lors de la saison 2021-22. Il a ensuite quitté Brighton sur une note positive alors qu’ils se sont retrouvés au numéro 4 vaincus sur le tableau de la Premier League, battant Leicester City 5-2.

Avant de quitter le club, il a également remercié les hauts responsables du club et a souhaité bonne chance à son successeur, déclarant qu’ils travailleront avec l’une des directions les plus coopératives et les plus compréhensives du football mondial.

« À mon successeur, quel qu’il soit, je dirais ‘félicitations’. Vous travaillerez pour un grand club avec une équipe fantastique, soutenu par un président et un conseil d’administration formidables », a-t-il ajouté.

Potter fera ses débuts à Chelsea le 14 septembre lorsque les Blues affronteront le RB Salzburg lors de leur match de Ligue des champions après le report de leur match contre Fulham en raison du décès de la reine.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici