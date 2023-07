Le nouveau maillot extérieur de Newcastle United est-il le plus controversé de la saison ?

Le nouveau kit extérieur de Newcastle United est sorti – et celui-ci est sur le point de lancer quelques débats.

Avec le maillot domicile déjà sorti, Newcastle est passé au vert pour la bande de changement. Nous avons vu quelque chose de similaire avec troisième de la saison dernière aussi, lorsque les Magpies ont opté pour une palette de couleurs blanche et verte. Mais compte tenu de la nouvelle propriété, c’est maintenant un sujet de discussion autant qu’une déclaration de mode.

D’où vient celui-ci les meilleurs kits de Premier League de la saison ? Où parmi les meilleurs kits de football de n’importe qui en Europe, même?

Verdict de la FFT

Le nouveau kit Newcastle United away est un design époustouflant – malgré toutes les conversations sur la couleur

Parlons de l’éléphant dans la pièce, ici. Newcastle United a fait le tour de l’Arabie saoudite avec celui-ci, combinant des chemises vertes et des shorts blancs pour quelque chose qui déclenchera une fois de plus les conversations sur le « sportswashing ».

Il est intrigant que Castore ait été aussi audacieux pour livrer un kit qui évoque les couleurs nationales saoudiennes comme celui-ci. Il y a beaucoup de controverse autour des propriétaires de PIF des Magpies qui auraient renommé l’État du Golfe par le biais du football, donc ce maillot semble… eh bien, conflictuel, c’est le moins qu’on puisse dire. Il y aura ceux qui ne seront pas à l’aise avec cela – même parmi les fidèles de Toon.

Mais en se concentrant uniquement sur le kit de football lui-même, c’est un triomphe absolu. Le motif est frais et différent, la couleur est riche et l’utilisation du noir pour les logos et le badge est un bon changement par rapport à une chemise verte avec des accents blancs. La couleur et les poignets imitent la maison.

Le nouveau sponsor de Newcastle, Sela, est esthétiquement un logo beaucoup plus agréable que Fun88 ne l’a jamais été. Dans l’ensemble, c’est une façon amusante de remixer les rayures avec subtilité.

Il s’agit peut-être du dernier kit Castore à l’extérieur, avec des rumeurs de longue date selon lesquelles un nouvel accord commencera en 2024. Les fans de Newcastle espèrent Adidas: Castore a été touché ou manqué avec certains d’entre eux et n’en a pas livré trop classiques.

Il est peu probable que cela en devienne un non plus – à moins que quelque chose de magique ne se produise dans cette chemise. Mais c’est un beau design pour sortir si Castore part vraiment, c’est sûr.

Bruno Guimaraes dans le nouveau maillot extérieur de Newcastle United 23/24 (Crédit image : Castore/Newcastle United)

