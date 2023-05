Le nouveau maillot extérieur Adidas Ajax 2023/24 est-il le plus beau de l’été jusqu’à présent ?

Le maillot extérieur Adidas Ajax 2023/24 est sorti – et encore une fois, les Amsterdammers ont maîtrisé le style.

Nous sommes bien habitués à voir l’Ajax revêtir les maillots les plus époustouflants que l’Europe ait à offrir à ce jour. Évidemment, le maillot extérieur Bob Marley est devenu un classique moderne – mais même cette saison, le chemise extérieure bleu marine et Daily Paper troisième en tête ont tous deux été bien-aimés.

Ce nouvel effort sera également un énorme succès. Adi l’a encore fait.

Verdict de la FFT

Le maillot extérieur Adidas Ajax 2023/24 est-il encore un autre classique moderne ?

Alors que tant de maillots de football modernes semblent s’inspirer d’icônes du passé, celui-ci ne rappelle pas du tout un ancien maillot de l’Ajax. De Godenzonen n’ont pas porté de kit extérieur entièrement blanc depuis 1989 : ce n’est pas une couleur que nous associons à leurs bandes de changement.

Donc, celui-ci se sent particulièrement moderne, en particulier avec ce motif subtil et intégral dans ce qui semble rose et vert de près, donnant à celui-ci un aspect légèrement blanc cassé. Ces types de motifs ont été massivement populaires dans les kits de football au cours des dernières années – et c’est l’un des plus beaux et des plus subtils que nous ayons vus ces derniers temps.

Il place fermement ce nouvel effort de l’Ajax en 2023. Il ne se tourne pas vers l’avenir de manière révolutionnaire et ne revient pas sur le passé. Savez-vous à quel point c’est rare avec de nouveaux fils ? C’est slap-bang dans le présent. Beau.

Les touches marines sur celui-ci sont également excellentes, avec un badge marine, pour démarrer. Pas trop d’autre chose à distraire non plus.

L’Ajax ne participera pas à la Ligue des champions la saison prochaine, ce maillot pourrait donc passer inaperçu. Ceci est encore un autre qui deviendra un succès instantané auprès des fans, cependant.

Adidas et Ajax, hein ? Nommez une meilleure collaboration.

Un retour absolument magnifique à un maillot extérieur blanc pour l'Ajax

Informations sur la chemise

Quelle est la taille du maillot extérieur Adidas Ajax 23/24 ? La taille de tous les kits de football Adidas est très naturelle – pas trop serrée à aucun endroit, à part peut-être autour des poignets sur les chemises à manches courtes, si vous avez de gros bras. Adidas a un guide complet ici.