Le nouveau maillot domicile de l’AC Milan 2021-22 sera lancé sur le terrain par l’équipe féminine

L’AC Milan a volé une marche sur ses rivaux en dévoilant son nouveau kit domicile pour la saison prochaine alors qu’il reste encore quelques matchs de la campagne de Serie A 2020-21.

Vous ne serez pas surpris de constater que le RossoneriLe maillot 2021-22 est conforme à la tradition en étant principalement rouge avec des rayures noires.

Cependant, dans une première pour le football italien, c’est l’équipe féminine de Milan qui fera ses débuts avec les nouvelles couleurs de son club sur le terrain.

L’AC Milan Women portera le kit contre Sassuolo lors de son avant-dernier match de Serie A Femminile samedi, alors qu’elles cherchent à obtenir une place en Ligue des champions féminine de la saison prochaine.

Zlatan Ibrahimovic et le reste de l’équipe masculine feront de même en se présentant dans la nouvelle bande le lendemain lorsqu’ils affronteront Cagliari au San Siro le 16 mai.

Puma

Milan Les femmes ont été créées pour la première fois en 2018 et ont terminé troisième à chacune de leurs deux premières saisons en Serie A. La Juventus a déjà été sacrée championne cette saison, mais, avec deux matchs à jouer, Milan est sur le point d’enregistrer son meilleur résultat. en terminant la saison à la deuxième place et en entrant dans l’UWCL pour la première fois.

Le nouveau maillot du club a été modelé par la capitaine Valentina Giacinti et ses coéquipières Veronica Boquete et Refiloe Jane.

« Je suis vraiment ravi de porter ce kit sur le terrain pour la première fois lors de notre prochain match », a déclaré Giancinti. « J’adore le design, moderne mais traditionnel, et comment il a été influencé par la ville de Milan. »

Ces sentiments ont été repris par le capitaine de l’équipe masculine Alessio Romagnoli, qui a ajouté: « Le nouveau kit a l’air vraiment moderne, et vous pouvez vraiment voir d’où vient l’inspiration pour les rayures. C’est une excellente représentation de la nouvelle ligne d’horizon de Milan. »

Puma

La chemise elle-même est ornée du classique Rossoneri rayures horizontales, bien qu’au lieu de la largeur et de l’espacement uniformes habituels auxquels nous nous attendions, les bandes ont été modifiées pour créer un motif irrégulier. Selon les fabricants Puma, le design ondulé est destiné à refléter la ville de Milan vers 2021, en particulier son mélange culturel de tradition ancienne et de modernité créative innovante.

Il reflète également la nature en constante évolution de la ligne d’horizon milanais, où d’élégantes vieilles cathédrales et opéras sont désormais en silhouette à côté de vastes gratte-ciel tels que les bâtiments de la « forêt verticale » et le droit, le tordu et le courbe – un trio de vastes blocs polyvalents qui finiront par dominer le nouveau quartier des affaires.

C’est précisément pourquoi les nouvelles chemises encouragent leurs porteurs à « Bouger comme Milan » – la devise choisie pour accompagner le lancement. Alors que le club devrait être représenté dans la meilleure compétition européenne par ses équipes masculine et féminine la saison prochaine, Milan est certainement en train de faire des progrès.