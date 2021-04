Yeferson Soteldo est un petit homme qui promet de faire forte impression dans la Major League Soccer après avoir signé pour le Toronto FC de Santos.

L’international vénézuélien échange le Brésil contre le Canada après avoir signé un contrat avec Toronto jusqu’en 2025, et son nouveau club gagne un joueur capable d’opérer à travers la ligne d’attaque mais qui est à son meilleur sur l’aile gauche.

Soteldo est droitier mais plus que suffisant à sa gauche. Avec son centre de gravité bas et son accélération, cela signifie qu’il peut mettre d’énormes doutes dans l’esprit de l’arrière droit adverse. Il peut couper à l’intérieur et regarder pour tirer au but ou, comme un ailier classique, il peut sortir et dink dans un centre bien volé. Quoi qu’il en soit, il est une menace, et les fans de Santos seront désolés de le voir partir après deux excellentes années à représenter l’ancien club de Pelé.

L’ailier de l’autre côté de Santos, Marinho, a récemment été choisi comme meilleur joueur des Amériques lors du sondage annuel organisé par le journal uruguayen El Pais. Cependant, il est essentiellement un poney à un tour. C’est un bon truc, couper à l’intérieur de son pied gauche et déchaîner ce que l’on appelle désormais ses «mini missiles», mais c’est souvent le travail de Soteldo à gauche qui a créé l’espace pour Marinho à droite.

Le Vénézuélien a pris le relais en 2019, faisant partie de l’équipe aventureuse construite par l’entraîneur argentin Jorge Sampaoli qui a terminé deuxième du championnat brésilien. La campagne suivante a apporté une autre deuxième place honorable, Santos se battant remarquablement pour la finale de la Copa Libertadores, la Ligue des champions d’Amérique du Sud, où ils ont perdu 1-0 face à leurs rivaux locaux Palmeiras.

Sa performance ce jour-là, cependant, laisse un point d’interrogation en suspens. Soteldo a eu un match très décevant. Un doute à son sujet est de savoir s’il a la force de la personnalité pour se produire dans les grandes occasions – une raison, en dehors de sa taille, qui a peut-être découragé les acheteurs européens. Il sera intéressant de voir comment il fait face au fardeau de remplacer Sebastian Giovinco dans le cœur des partisans de Toronto. Et si cela ne suffisait pas, il est également l’un des joueurs qui s’attendent à ce que le public vénézuélien du football puisse enfin voir leur équipe jouer dans une Coupe du monde.

Soteldo est un membre clé de leur génération révolutionnaire, l’équipe qui a atteint la finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans 2017. Malgré un départ décevant sur la route du Qatar, une victoire contre le Chili au dernier tour a ravivé l’espoir de faire la coupe. Avec la quantité de football international prévue dans les prochains mois, les supporters de Toronto vont devoir s’habituer à le partager avec l’équipe nationale vénézuélienne.

La nouvelle recrue de Toronto, Yeferson Soteldo, est le type d’ailier qui laisse les défenseurs deviner. Marcelo Endelli / Getty Images

Les fans de Santos sont tristes de perdre Soteldo. Les directeurs du club, cependant, peuvent bien avoir des sentiments mitigés, pour un motif qui n’est pas la faute du joueur. Santos l’a recruté au Chili. Le relativement modeste Huachipato a signé Soteldo de Zamora dans son Venezuela natal, l’a utilisé pendant un certain temps puis l’a envoyé en prêt aux géants de Santiago de l’Université du Chili afin de le mettre dans la vitrine. Le joueur, alors, a été signé de Huachipato. Mais, plongeant de plus en plus dans la tourmente financière, Santos n’a pas été en mesure de payer les frais. Naturellement, Huachipato s’est plaint et la FIFA a fini par interdire à Santos de signer de nouveaux joueurs. Le déplacer signifie que le célèbre club brésilien a peut-être perdu un bon joueur, mais il devrait retrouver le droit d’en signer d’autres.

Cette toile de fond rend tout simplement extraordinaire que Santos se soit battu pour atteindre la finale de la dernière Copa Libertadores. Cependant, vivre avec les séquelles n’allait jamais être facile. Terminer en tant que finaliste de la première compétition de clubs d’Amérique du Sud a établi les attentes pour cette saison à un niveau que le club a peu d’espoir d’atteindre. Le travail de jeunesse à Santos est excellent et ils peuvent faire appel à des jeunes très prometteurs. Mais ils n’ont pas les ressources nécessaires pour gérer avec succès l’empilement actuel des appareils, alors que les fans et les médias ont du mal à leur couper le souffle.

En un peu plus de deux ans avec Santos, Soteldo a travaillé avec quatre entraîneurs. Le dernier d’entre eux, l’Argentin Ariel Holan, a démissionné après seulement 12 matchs aux commandes. Fraîchement remporté le titre chilien avec l’Universidad Catolica, Holan avait signé un contrat de trois ans, mais il perdait Soteldo, trouvant Marinho difficile à gérer et était apparemment perturbé par le fait que des fans mécontents aient déclenché des feux d’artifice devant sa maison. Santos a maintenant besoin d’un nouvel entraîneur, et sans Soteldo, ils ont besoin d’un nouveau n ° 10. Leur défaite est le gain de Toronto.