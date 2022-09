Le nouveau Magicbook 14 d’Honor promet 17 heures d’autonomie

Honor affirme que son nouvel ordinateur portable Magicbook 14 mis à jour peut fonctionner pendant 17 heures avec une seule charge de sa batterie de 75 Wh.

Des affirmations comme celle-ci se révèlent souvent fausses avec des tests dans le monde réel, mais le reste de l’ordinateur portable semble également impressionnant.

Il a été lancé lors du salon technologique IFA à Berlin et c’est la première fois que Honor met son OS Turbo, son algorithme d’économie d’énergie au niveau du système, dans l’un de ses ordinateurs portables.

Le Magicbook 14 démarre à partir de 1099€ avec un 12e-gen Intel Core i5-12500H avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Vous devrez payer encore plus si vous voulez la version haut de gamme avec les mêmes spécifications plus une carte graphique dédiée Nvidia GeForce RTX 2050.

Le prix demandé a considérablement augmenté par rapport à 799 £ / 849 € du modèle 2021 avec Core i5, et Honor semble viser le marché des ordinateurs portables Windows haut de gamme. C’est une fourchette de prix compétitive avec d’excellentes alternatives de Huawei et Microsoft, bien que le design d’Honor ici ne se démarque pas nécessairement car il est fermement dans le camp générique des ordinateurs portables en argent popularisé par le MacBook Air.

C’est ce qu’il y a sous le capot qui compte cependant, et sa batterie puissante de 75 Wh est rejointe par un chargeur rapide de 135 W qui, selon Honor, peut donner à l’ordinateur 3,5 heures de jus à partir d’une charge de 15 minutes et sera plein de vide en 80. sous une telle charge de puissance se trouvent deux ventilateurs et une conception peaufinée qui encourage la dissipation de la chaleur.

En plus d’un écran 2.1k et d’un capteur d’empreintes digitales, le Magicbook 14 est également livré avec la technologie exclusive Honor Share d’Honor, qui sera très impressionnante si elle fonctionne aussi parfaitement que l’entreprise le prétend.

Vous pouvez refléter l’écran de votre téléphone sur votre ordinateur portable, prendre un appel dessus ou utiliser son clavier pour saisir du texte sur votre téléphone ou votre tablette. Il y a aussi le glisser-déposer d’un appareil à un autre qui ressemble à une excellente alternative à la technologie comme AirDrop d’Apple.

Avec Honor annonçant également le téléphone Honor 70 et la tablette Pad 8, la société pousse davantage son propre écosystème cette année. Le Magicbook 14 tire également parti du logiciel Honor’s Device Clone qui permet aux utilisateurs de transférer toutes leurs données de leur ancien ordinateur portable vers le nouveau. De petites attentions comme celle-ci sont importantes si Honor veut devenir un pilier fiable de l’informatique européenne, il est donc bon de voir l’entreprise introduire de nouvelles fonctionnalités.

Le nouveau Magicbook 14 sera mis en vente en Europe le 22 septembre. Nous aurons bientôt un examen complet.