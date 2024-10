Le nouveau Mac Mini fournit deux indices sur la RAM des prochains MacBook Pro

Apple a présenté aujourd’hui un Mac mini repensé avec les options de puces M4 et M4 Pro, et l’ordinateur fournit deux indices sur les quantités de RAM pour les prochains modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, qui devraient être annoncés demain.



Premièrement, tout comme le nouvel iMac, le modèle de base Mac mini avec la puce M4 commence avec 16 Go de RAM, soit le double des 8 Go de RAM inclus dans le modèle équivalent de la génération précédente. Comme cela a déjà été dit et divulgué, il semble désormais presque certain que le prochain modèle de base du MacBook Pro 14 pouces doté de la puce M4 démarrera également avec 16 Go de RAM. Étant donné qu’un contingent vocal de fans de Mac a longtemps critiqué Apple pour n’avoir inclus que 8 Go de RAM avec certains Mac, l’augmentation de 16 Go minimum serait un changement très attendu.

Deuxièmement, toutes les configurations Mac mini haut de gamme dotées de la puce M4 Pro commencent avec 24 Go de RAM, et cette mise à niveau s’étendra probablement aux nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces dotés de la puce M4 Pro. Les modèles actuels de MacBook Pro équipés de la puce M3 Pro commencent avec 18 Go de RAM, cela équivaudrait donc à une augmentation de 6 Go pour les nouveaux modèles. L’augmentation de la mémoire unifiée peut bénéficier aux performances multitâches et à Apple Intelligence.

Apple n’a pas encore annoncé le M4 Max, on ne sait donc pas quelle quantité de RAM cette puce prendra en charge.

Toutes ces informations seront probablement confirmées dans moins de 24 heures.