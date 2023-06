Le nouveau Love Islander Tyrique Hyde révèle les conseils secrets de l’ancien finaliste de l’émission

Le candidat de LOVE Island, Tyrique Hyde, a partagé les meilleurs conseils qu’il a reçus d’un ancien insulaire avant de faire ses débuts dans la villa.

Bien qu’il ne soit pas encore un nom bien connu, le milieu de terrain de Dartford, âgé de 23 ans, est un ami proche de Toby Aromolaran, qui est arrivé deuxième de l’émission avec Chloe Burrows en 2021.

TVI

Tyrique Hyde a révélé le meilleur conseil qu’on lui ait donné avant ses débuts à la villa[/caption] La Méga Agence

Le milieu de terrain de Dartford est un ami proche de Toby Aromolaran[/caption]

Et il connaît également l’ancien insulaire Aaron Simpson en jouant au football.

Cela a donné à Tyrique l’occasion d’avoir un aperçu des stars précédentes.

Il a déclaré: «J’ai eu une conversation avec Toby avant de partir, étant évidemment mon ami proche, il m’a littéralement dit:

« ‘Écoute, mon frère, sois juste toi-même si tu n’es pas toi-même, les gens vont voir à travers. »

« Si vous essayez d’être quelque chose que vous n’êtes pas simplement, soyez littéralement vous-même et des gens comme vous et vous le briserez. En ce qui concerne les choses à faire et à ne pas faire, nous ne sommes pas vraiment entrés dans les détails, vous savez, parce que je ne voulais pas gâcher cette expérience pour moi-même.

« Il avait son expérience. J’ai mon expérience, et je ne voulais pas y aller avec des attentes ou quelque chose comme ça pour suivre le courant et le laisser couler sans vraiment savoir ce qui se passe réellement, vous voyez ce que je veux dire ?

« Ce n’était donc pas si détaillé. Il a juste dit, sois toi-même, littéralement.

« Toby est mon ami le plus proche, eh bien, l’un de mes amis les plus proches, il était sur Love Island,

« Et aussi, j’ai joué pour la même équipe qu’Aaron Simpson quand il est sorti de Love Island.

« Donc je connais aussi Aaron Simpson. »

Tyrique échange son statut de footballeur semi-professionnel pour faire partie de la formation originale de la série estivale.

Il nous dit qu’il n’a jamais eu de petite amie et qu’il n’a jamais été amoureux.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était un joueur hors du terrain, ainsi que sur le terrain, il a déclaré au Sun: « J’ai été connu à ce jour avec plus d’une personne à la fois, je vais être honnête, dans le passé.

« Mais j’ai l’impression que c’est dur, le joueur de mots, parce que les gens avec qui je sors savent que je sors avec d’autres personnes. Donc ce n’est pas comme si j’allais dans le dos de qui que ce soit ou quelque chose comme ça.

« Suis-je vraiment un joueur si je le fais ouvertement et honnêtement, est-ce que ça fait vraiment de moi un joueur ? Les gens ont leurs opinions.

« Je tirerai mon coup dans la villa. Je n’ai pas peur de marcher sur les pieds de qui que ce soit. »

