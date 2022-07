Le nouveau look tendance de Gmail arrive pour tous

Il y a environ un mois, Google a commencé à déployer un style actualisé pour Gmail sur le Web pour ses utilisateurs Workspace, avec des boutons Material You-esque et des nuances de bleu dans le thème par défaut. Aujourd’hui, ils ont annoncé que ce nouveau thème était accessible à tous. Oh, ils ont également taquiné une nouvelle application pour tablette Gmail à venir plus tard cette année.

Dans le court article de blog, Google a parlé du nouveau thème Material You (voir ici) que vous devriez voir sous peu, ainsi que de l’expérience intégrée qu’ils ont présentée pour la première fois plus tôt dans l’année. L’expérience intégrée prend Gmail, Chat, Spaces et Meet, et les place tous dans le même onglet pour vous permettre de danser entre eux sans ouvrir de nouveaux onglets ou fenêtres. Voici à quoi cela ressemble.

Si vous n’aimez pas l’apparence de cette expérience intégrée, Google indique que vous pouvez conserver votre mise en page actuelle et que vous n’avez pas à changer. Si vous avez activé le chat dans Gmail, alors oui, autant l’activer. Il offre vraiment une commutation pratique entre les différentes applications de communication de Google.

En plus du nouveau thème, Google propose également à tout le monde sa recherche améliorée via Gmail. Nous en avons parlé il y a quelques semaines, mais les bases sont que la recherche de Gmail devrait être plus précise et offrir “des suggestions de contact meilleures et plus contextuelles avec une correspondance d’intention”, ainsi que des “suggestions personnalisées basées sur des interactions historiques”. Tout cela grâce aux modèles d’apprentissage automatique mis à jour de Google.

Et enfin, dans un petit taquin, Google nous a dit aujourd’hui que nous aurons “une expérience améliorée pour les utilisateurs de tablettes” plus tard cette année, ainsi que de meilleurs emojis, de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité et “beaucoup plus”. Ils n’ont pas montré l’expérience de la tablette, mais Google a passé du temps ces derniers mois à préparer des applications pour la dernière grande poussée de tablette pour Android.