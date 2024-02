Construire une histoire autour d’un nouveau rapport hanches/taille « révolutionnaire » dans le domaine de la couture – alors que les problèmes urgents du moment incluent l’occupation nazie de Paris, la torture et la concentration. camps – nécessite une main d’auteur ferme et audacieuse. Avec un tel projet, il ne peut y avoir aucune hésitation. Pas d’excuses. Aucune timidité.

On peut facilement imaginer Coco Chanel – la pionnière de la mode jouée par Juliette Binoche dans le drame historique de Todd A. Kessler « The New Look », dont la première est le 14 février sur Apple TV Plus – réussir. Grimpeur social doué, brillant couturier et antisémite virulent qui a travaillé au noir en tant qu’agent des renseignements nazis (agent F-7124 de l’Abwehr, nom de code « Westminster »), la Chanel de Kessler est en effet une création audacieuse. Elle est une stratège accomplie à certains moments, presque comiquement impolitique à d’autres, mais le personnage apparaît comme un agent formidablement agile et semi-transparent dans les deux sens : souvent piégé mais toujours décisif et rapide à agir. Binoche la joue comme une opportuniste si attachante, labile et s’apitoyant sur elle-même qu’on la croit presque lorsqu’elle raconte la version de l’histoire qui se vend le mieux et défend ses propres intérêts.

L’attrait de Chanel devient la plus grande réussite et l’obstacle le plus important de cette série intéressante mais étrangement désarticulée. La série comprend parfaitement que l’attrait du personnage risque de l’élever au rang d’antihéros extrêmement convaincant (mais impensable). En fait, il consacre tellement d’efforts à compenser cette possibilité qu’il finit par tomber précisément dans le genre de jeu de moralité légèrement superficiel sur lequel les acteurs insistent à plusieurs reprises, dans les interviews, sur le fait qu’ils ne faisaient pas.

« The New Look » examine la Seconde Guerre mondiale à travers le prisme raréfié d’une petite équipe exclusive de designers parisiens. En explorant comment Chanel et Christian Dior (et un certain nombre d’autres couturiers dont Lucien Lelong, Cristóbal Balenciaga, Pierre Balmain et Pierre Cardin) ont affronté les périls et les tentations de l’occupation allemande, le défilé cherche à mettre la mode dans un dialogue productif avec les privations et les horreurs de la guerre – et créer quelque chose de vaguement rédempteur et significatif à partir d’un moment qui a effectivement changé la façon dont une grande partie du monde s’habillait.

Le problème n’est pas l’investissement du défilé dans la mode. Je suis tout à fait favorable aux approches créatives de la Seconde Guerre mondiale, d’autant plus que le déluge de séries et de films sur le sujet ne montre aucun signe de ralentissement. (On hésite à qualifier cela d’exagéré, mais il convient de mentionner que quatre nouveaux films sur la Seconde Guerre mondiale ont déjà été diffusés cette année. Ces films – “One Life”, “War Blade”, “Will” et “Zone of Interest” – seront sera bientôt suivi par « Fortunes of War », « Escape From Germany », « The Ministry of Ungentlemanly Warfare » et « Six Triple Eight ». À la télévision ce printemps, en plus de « Masters of the Air » et « The New Look », ” Nous pouvons nous attendre à ” Nous étions les chanceux ” en mars et ” Le tatoueur d’Auschwitz ” en mai.)

Les nouveaux angles sont les bienvenus ! Le problème du « New Look » ne s’avère cependant pas celui attendu – il risque de banaliser la guerre en la subordonnant à la mode – mais plutôt le fait qu’il banalise la mode en la subordonnant à la guerre.

La série oppose explicitement Chanel – et par extension son héritage mode, qui reste flou et mal défini dans la série – à Christian Dior (Ben Mendelsohn), qui passe une grande partie de la série bloqué et à tâtons pour trouver l’inspiration tout en essayant de retrouver sa sœur, Catherine (Maisie Williams), une combattante de la liberté capturée et envoyée dans un camp de concentration.

Chanel a un peu dépassé son apogée lorsque l’action principale du défilé commence en 1943. Elle a fermé son entreprise à Paris, apparemment pour éviter de créer pour le Troisième Reich, mais réside au Ritz, qui fait également office de quartier général nazi. Lorsque le neveu de Chanel est capturé en combattant pour les Alliés, elle utilise ses relations allemandes pour obtenir sa libération. Désormais redevable aux nazis, elle accueille favorablement leurs offres d’aide supplémentaires, finit par sortir avec l’espion allemand Hans Günther von Dincklage (Claes Bang) et se lance finalement dans une série de missions un peu folles à sa demande en compagnie de son ami et confident arrosé. Elsa Lombardi (Emily Mortimer, volant chaque scène).

Christian Dior, qui fait véritablement contrepoids à ces aventures picaresques nazies, passe une grande partie de la série anxieux, conflictuel et coincé. Mendelsohn incarne le designer – âgé d’une quarantaine d’années pendant l’occupation allemande et travaillant toujours pour Lucien Lelong (John Malkovich) – comme fondamentalement honnête, un homme de conscience qui au moins agonise avant d’aller à l’encontre de son éthique. Lorsque les nazis demandent à Lelong des robes pour leurs femmes et petites amies, Dior s’y oppose mais s’exécute malheureusement. Lorsque Catherine est capturée, Dior mijote (très doucement). Désespéré, il tente de soudoyer les nazis pour la retrouver, tente d’obtenir sa libération et déçoit et vole à plusieurs reprises Lelong, son patron bienveillant et qui souffre depuis longtemps.

L’horrible expérience de Catherine est évidemment là comme lest pour ancrer (et condamner) les hauts et les bas de Chanel. Son sort est également censé fournir à Dior un arc créatif. Ce dernier morceau – dont dépendent les derniers mouvements majeurs de la série – n’atteint pas vraiment. Présenté comme essentiellement « bon » dans un défilé qui n’avait pas nécessairement besoin d’assumer des contours aussi rigides, Dior apparaît comme respectueux, un peu incolore et radicalement (quoique à juste titre, compte tenu des souffrances de sa sœur) indifférent à la mode. Nous sommes informés de son génie, mais à l’écran, il est un ajout largement passif au monde des aimables couturiers parisiens de Kessler, dont la plupart, à l’exception de Chanel, semblent amicaux, loyaux et solidaires.

Eux aussi ne parlent guère de mode. Cela commence à ressembler à un problème.

Le principal défaut de la série, amplifié par une séquence titre qui présente les motifs floraux de Dior comme un contrepoint rédempteur aux angles droits durs de l’iconographie nazie, est l’angle particulièrement apolitique sous lequel elle aborde son sujet principal. Même si elle cherche à tirer parti de la collection Dior de 1947 pour en faire un moment décisif capable de fournir une dimension narrative, esthétique et catharsis éthique! Oscillant entre une sorte d’accroupissement apologétique (dont le défilé s’excuse parfois pour la frivolité de la mode) et des éclats de triomphalisme sentimental sur ce que la mode peut accomplir, « The New Look » ne parvient pas à contextualiser la politique très réelle (et conséquente) du Christian Dior de 1947. collection à laquelle le titre fait référence.

Mendelsohn a déclaré, lors d’un panel de l’Apple TV Plus Television Critics Association le 5 février, que l’émission “n’essayait pas de peindre une histoire morale”. On décèle dans cette formulation les contours d’une anxiété à l’échelle du projet – et d’une probable correction excessive. Parce que les échecs moraux de Chanel sont si flagrants et évidents, le spectacle, qui l’oppose à Dior sans jamais accorder aux deux créateurs une longue scène ensemble, a peut-être choisi de compenser l’attrait de Chanel (tel que scénarisé) en sacrifiant toute discussion prolongée sur son génie. . Ce faisant, le spectacle échappe les différences philosophiques réelles (et intéressantes !) des deux designers. Après avoir fait de Dior « le bon », plus ou moins, il déclare également que ses créations sont bonnes et présente sa vision de la mode féminine comme étant simplement libératrice et rédemptrice.

L’histoire de la mode est plus compliquée. Les créations de Chanel, dont beaucoup empruntaient généreusement à la mode masculine, s’adressaient à le confort et les loisirs des femmes et même l’athlétisme. Certaines de ses innovations ont été véritablement transformatrices dans la mesure où elles ont permis aux femmes de bouger librement sans corset ni tissus lourds. Elle s’investissait dans la confection de vêtements qui ne gênaient pas les mouvements, avec des ornements minimes qui (si ils existaient) n’alourdissaient pas le corps. Le « New Look » de Dior avec ses hectares de tissus, était à cet égard moins nouveau que nostalgique et même rétrograde. S’appuyant sur des tendances plus anciennes et bien plus contraignantes, il donne la priorité à rendre le corps féminin décoratif plutôt que fonctionnel. Ces silhouettes hyper féminines, dont certaines nécessitaient un rembourrage au niveau des hanches, n’étaient pas une bénédiction sans mélange. Ils faisaient partie d’une campagne mondiale visant à remettre les femmes – qui avaient rejoint les usines et les lieux de travail du monde entier pendant que les hommes étaient en guerre – à leur place domestique (et esthétique).

Un spectacle se présentant comme autre chose « une histoire morale » aurait pu faire de cette tension compliquée un repas. Dans l’état actuel des choses, on peut regarder « The New Look » dans son intégralité sans vraiment se rendre compte que Chanel (qui était définitivement mauvaise !) a changé ce qui était possible pour les femmes via des créations qui les ont libérés des shapewear contraignants et des silhouettes exagérées qui les avaient exclus de la pleine participation au monde. Ou ça Dior concevait en opposition spécifique à une tendance qu’elle a contribué à créer. contre cette tendance (et pourquoi il aurait pu le vouloir).

Malgré ces omissions déroutantes, il y a beaucoup de beauté et d’intrigues ici, soutenu par un casting remarquable, dont Glenn Close dans le rôle de Carmel Snow, rédactrice en chef de Harper’s Bazaar ! Donner une nouvelle tournure à une vieille histoire comporte des risques ; on peut comprendre pourquoi l’expérience pourrait inspirer des retraites tactiques compensatoires. La série propose encore de nombreux des moments étonnamment étranges ou tendres et beaucoup d’histoire qui était et reste extrêmement intéressante.