Le nouveau look pimpant de Kapil Sharma devient viral; vérifier la réaction choquante des célébrités et des fans

Attends quoi? Kapil Sharma c’est toi ? Kapil Sharma est allé sur son Instagram et a partagé son tout nouveau look qui rend ses fans fous et comment, avec l’annonce de la nouvelle saison de son émission populaire, The Kapil Sharma Show, alors que les fans ne peuvent pas contenir leur excitation, Kapil est de retour avec son montrent qu’ils ont beaucoup de mal à digérer ce nouveau look de Kapil Sharma. Eh bien, non seulement les fans, mais même les célébrités de Bollywood sont sidérés et laissent tomber leur choc devant la photo. Kapil Sharma a l’air super cool dans cette nouvelle photo et on n’aurait jamais pu l’imaginer de cette façon.

La réaction la plus captivée au nouveau poste de look de Kapil a été celle de l’acteur de Bollywood Ayushmann Khurrana qui a fait l’éloge du nouveau look du comédien et a même mentionné qu’on ne pouvait pas le reconnaître. Il écrit, ” Waah. Je ne peux pas reconnaître”. Alors que Richa Chadha, qui elle-même gagne des cœurs pour son look remanié après avoir perdu beaucoup de poids, s’est demandé comment va un garçon. ” Ye beau ladka Kaun haiiii”. Ce nouveau look de Kapil a retenu votre attention et pour une bonne raison.

Kapil Sharma avait pris un congé sabbatique de son émission pour se concentrer sur sa vie personnelle, elle avait deux enfants dos à dos et ne voulait pas que sa femme Ginni assume seule le fardeau. Au milieu de sa vie personnelle, Kapil a également fait quelques cinémas arty et l’un d’eux est Zwigato de Nandita Das, où il a joué le rôle d’un mari orthodoxe de Shahana Goswami et garçon, il était votre cœur avec la bande-annonce et comment. On dirait que lentement Anna Kapil Sharma est en passe de devenir une héroïne de Bollywood. Kapil est de retour et comment les fans ont hâte d’assister à ce nouveau look et à son divertissement dans la nouvelle saison.