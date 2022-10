Le nouveau look et les fonctionnalités de YouTube arrivent

YouTube passe une journée. Le service de streaming vidéo populaire bénéficie de plusieurs nouvelles fonctionnalités en plus d’un nouveau look lorsque vous regardez des vidéos qui ajoutent un effet vraiment cool.

Google annoncé les améliorations dans un article de blog aujourd’hui, affirmant que la dernière refonte de YouTube offre une “expérience de visionnage plus moderne et immersive tout en améliorant la façon dont les utilisateurs regardent les vidéos”.

Le premier grand changement peut être vu ci-dessus (à droite) et il s’agit d’un échantillonnage dynamique des couleurs dans un nouveau mode ambiant. Fondamentalement, lorsque vous regardez une vidéo dans le thème sombre, des éclaboussures de couleur sont extraites de la vidéo dans l’interface utilisateur de l’application pour créer un effet soigné. C’est un peu comme si vous regardiez un film à la maison avec les lumières faibles et les couleurs de votre téléviseur se reflètent sur toutes les surfaces.

Et en parlant du thème sombre, Google a mis à jour le thème sombre de YouTube pour qu’il soit encore plus sombre.

Dans le département des listes de lecture, YouTube obtient des améliorations visuelles similaires (ci-dessous), où une liste de lecture vous montrera plus de couleurs et plus de détails. Dans l’exemple ici, vous pouvez voir la vidéo du haut prendre une conception de couverture avec des boutons plus gros et un aspect général plus attrayant visuellement.

En ce qui concerne les autres changements, voici ce à quoi vous pouvez bientôt vous attendre :

Pages de lecture : Les pages de lecture vidéo seront “plus agréables à regarder” avec des liens YouTube dans les descriptions devenant des boutons. Les boutons d’action (comme partager et télécharger) sont également formatés pour minimiser les distractions.

: Les pages de lecture vidéo seront “plus agréables à regarder” avec des liens YouTube dans les descriptions devenant des boutons. Les boutons d’action (comme partager et télécharger) sont également formatés pour minimiser les distractions. Bouton S’abonner : Une nouvelle forme et un contraste élevé pour le bouton S’abonner devraient faciliter sa recherche sur les pages de lecture et de chaîne.

: Une nouvelle forme et un contraste élevé pour le bouton S’abonner devraient faciliter sa recherche sur les pages de lecture et de chaîne. Pincer pour zoomer : Oui, le pincement pour zoomer est là à partir d’aujourd’hui ! Ceci est disponible sur les téléphones iOS et Android. Le pincement zoome et reste zoomé même si vous lâchez prise.

: Oui, le pincement pour zoomer est là à partir d’aujourd’hui ! Ceci est disponible sur les téléphones iOS et Android. Le pincement zoome et reste zoomé même si vous lâchez prise. Recherche précise: Celui-ci semble vraiment énorme pour ceux d’entre nous qui rembobinent constamment des vidéos de style trucs et astuces. Vous pouvez maintenant balayer vers le haut ou faire glisser vers le haut pour voir une expérience de recherche plus détaillée (voir ci-dessous).

Encore une fois, tout cela est censé commencer à être déployé aujourd’hui sur toutes les plateformes. Soyez à l’affût des mises à jour de vos appareils et n’hésitez pas à commencer à tester certaines de ces modifications sur le bureau.